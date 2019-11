Již od pátku a až do konce roku lze ve skanzenu v Přerově nad Labem navštívit tradiční velkou výstavu nazvanou Lidové Vánoce v Polabí. Veřejnost je vítána vždy od pátku do neděle; v jiných dnech bude otevřeno jen pro předem objednané zájezdy. Národopisné muzeum v přírodě již tradičně vánočně upravilo všech osm chalup, v nichž jsou předváděny scénky ze života předků. Přibližují tradiční zvyky a obyčeje v čase adventu i v období vánočních svátků – až po Tři krále.

Hodně zájemců, natěšených po letním lyžařském půstu, jistě přiláká Monínec u Sedlce-Prčice. Tamější areál zimních sportů v sobotu zahajuje lyžařskou sezonu 2019/2020 jako první místo v republice, které již nyní vítá lyžaře a snowboardisty. S umělým zasněžováním provozovatelé areálu chlubící se technologií schopnou proměnit vodu ve sníh i při teplotách nad nulou (a to bez jakýchkoli chemických přísad) začali již na počátku října – a nyní hlásí 50 centimetrů technického sněhu. S plným zprovozněním všech sjezdovek se pak počítá někdy kolem Vánoc. Už nyní ale Monínec nabízí denní lyžování od pátku do neděle – a od úterý do soboty rovněž lyžování večerní.

Do Berouna Kubíčková v sobotu zve hned na dvě různé akce. Jednak na Flerjarmark v Muzeu Českého krasu, řemeslné trhy s nabídkou ručně vyráběných ozdob, dekorací, bytových doplňků, ale třeba i šperků, jednak na Svatojánskou 20. To je vytrvalostní běžecký závod pořádaný atletickým a triatlonovým oddílem místní TJ Lokomotiva, jehož konání má tradici už od roku 1985.

Na řadě míst se také během víkendu konají akce spojené s připomenutím událostí, které následovaly po 17. listopadu 1989. Toto zaměření mají i sobotní programy letošní Noci divadel, ve středních Čechách většinou s nabídkou vhodnou pro rodiny s dětmi už od odpoledních hodin (a třeba v Mladé Boleslavi či v Nučicích dokonce už během dopoledne).

Přímo k připomenutí převratných momentů listopadového převratu se pak koná řada akcí v rámci nedělních oslav Dne boje za svobodu a demokracii. Uskuteční se na více místech, přičemž Kubíčková upozorňuje zvláště na odpolední shromáždění spojená i s hudebními vystoupeními v Kolíně, Kutné Hoře (kde se chystá také průvod) a Příbrami (rovněž s pochodem) či na hudební Poctu 17. listopadu spojenou i s předáním čestného občanství městysu na hradě Karlštejn.