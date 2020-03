Velmi smutná zpráva zasáhla ve středu 11. března odpoledne nejen všechny sportovce, ale i celou veřejnost. V nedožitých sedmdesáti pěti letech opustil tento svět uznávaný chirurg Jan Silber, který vyspravil koleno nejednomu sportovci.

Dlouholetý primář chirurgického oddělení v Rakovníku Jan Silber (uprostřed). | Foto: Deník/Jana Elznicová

„Pro nás všechny je to velká rána. Zprávu jsem se dozvěděl už včera a musím říci, že jsem měl slzy v očích. Znali jsme se spolu od mládí, on byl o tři roky starší než já, oba jsme se pohybovali kolem sportu. Byl to zlatý člověk a strašně skromný, bude nám všem moc chybět,“ popsal své první pocity vedoucí rakovnických hokejistů Vladimír Soukup.