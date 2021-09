V městských lázních ve Mšeně také policisté po celý den představovali svoji činnost; včetně informací o podmínkách k přijetí do služebního poměru, připomněla Lucie Nováková z mladoboleslavského územního odboru středočeské policie. S tím, že v rámci akce došlo i na propagaci preventivních projektů „Na kole jen s přilbou“ a „Řídím, piju nealko pivo“.

Mladoboleslavští policisté na okruh ze Mšena do Mšena pozvali nejen kolegy z řad policejního sboru, ale i parťáky z dalších složek integrovaného záchranného systému – a také veřejnost. Všichni se tak mohli vydat po vyznačené trase nabízející nejen řadu vyhlídkových míst, ale i možnost obdivovat takové skvosty jako hrad Kokořín, skalní útvar Pokličky nebo skalní město Bludiště.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.