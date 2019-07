Některé hvězdárny ve středních Čechách čeká v souvislosti se zatměním „noční šichta“: chystají pozorování jevu s výkladem, a to i za využití svých dalekohledů. Někde nebudou chybět ani další vzdělávací programy zaměřené právě na našeho nejbližšího vesmírného souputníka – včetně připomenutí 50. výročí přistání lidstva, reprezentovaného misí Apollo 11 z USA, právě na povrchu Měsíce.

I když z různých míst středních Čech bude zatmění pozorovatelné s časovými rozdíly jen v řádu minut, hodiny, v nichž v souvislosti s ním přivítají návštěvníky jednotlivé hvězdárny, se mohou dosti podstatně lišit. Konkrétní údaje zájemci naleznou nejen na jejich vývěskách, ale i na webových stránkách.

Například hvězdárna v Žebráku na Berounsku ohlašuje program již od deváté večerní, kdy Měsíc vychází nad obzor – s plánovaným ukončením hodinu po půlnoci, kdy zatmění konči; vedle samotného pozorování se příchozí mohou těšit i na speciální pojednání o Měsíci. Na Kladensku lze navštívit Městskou hvězdárnu ve Slaném dokonce mezi 21. hodinou a druhou hodinou po půlnoci, kdy ještě potrvá takzvaná polostínová fáze zatmění.

V Ondřejově na Praze-východ nabídnou pozorování od 21.40 do 1.20; zájemci jsou zváni do historické části observatoře (Západní a Centrální kopule), a to se vstupem zdarma. V Sedlčanech na Příbramsku bude mít Lidová hvězdárna Josefa Sadila v noci otevřeno jen v úterý, a to od 22 do 24 hodin.

Třeba na webu hvězdárny ve Vlašimi na Benešovsku však Deník pozvánku na aktuální pozorování nenašel – zveřejněné údaje o červencovém měsíčním zatmění se týkají loňského roku. A hvězdárna v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku podrobně informuje, kdy, co a proč se kolem Měsíce bude v noci na středu odehrávat – i s upozorněním, že v blízkosti Měsíce bude vidět také planeta Saturn – nicméně to nevyznívá jako pozvánka k návštěvě. Nechybí však telefonní čísla, na nichž si zájemci mohou domluvit pozorování i v jiných, než celoročně běžných sobotních termínech.

Zatmění Měsíce v noci z 16. na 17. července

- Měsíc vyjde nad obzor krátce po 21. hodině středoevropského letního času. Potemnění Měsíce z levého okraje si budeme moci všimnout přibližně 40 minut po východu Měsíce, kdy se úplněk dostane do výšky přibližně 5 stupňů nad obzor.

- Částečné zatmění začne ve 22.02 a potrvá téměř tři hodiny. Maximální fáze úkazu připadá na 23.31: Měsíc při ní bude skryt v zemském stínu více než 65 procenty svého průměru a bude se nacházet necelých 15 stupňů vysoko nad obzorem.

- V té době napravo od Měsíce (7 stupňů západně) najdeme planetu Saturn a nad jihojihozápadem bude jasná planeta Jupiter. Všechna tělesa najdeme v Mléčné dráze, která při tak vysokém procentu zatmění již relativně dobře vynikne – samozřejmě mimo města, kde její viditelnost znemožňuje světelné znečištění.

- Částečné zatmění skončí v 0.59 letního středoevropského času.



Zdroj: Astronomický ústav AV ČR