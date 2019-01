Střední Čechy – Nové vozidlo bude objíždět nejen zastávky autobusů u silnic, ale i ty železniční. Své organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) kraj koupil první automobil zastávkové služby. Ve středu na to upozornil radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Dodávkový vůz podle jeho slov pomůže zkvalitnění služeb poskytovaných cestujícím, a to zejména jejich informování.

Ilustrační foto | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Zastávkové službě však umožní nejen zajistit, aby pasažéři všude nacházeli aktuální údaje, ale především usnadní starost o to, aby označníky zastávek byly v pořádku. Auto totiž skrývá vybavení pro jejich opravy a úpravu přímo na místě – bez toho, že by zastávkové „cedule“ bylo třeba odmontovat, odvézt do dílny a znovu namontovat. Ředitel IDSK Pavel Procházka připomněl, že uvnitř je vše potřebné: nechybí jak nezbytné nástroje a zařízení pro přepravu strojů, tak elektrický zdroj.

Potřeba nového auta vyvstala v souvislosti s rozšiřováním Pražské integrované dopravy o další oblasti, vysvětlil Procházka. „Integrací železnice v celém kraji jsme se nyní dostali do situace, kdy vzdálenosti mezi jednotlivými kontrolními úseky jsou takové, že bez pořízení nového specializovaného vozidla bychom nebyli schopni zajistit základní servis dotčených míst,“ konstatoval.

To, že nové auto činnost zaměstnanců zastávkové služby výrazně zefektivňuje, potvrzuje Jiří Pelant, zástupce ředitele pro investice a technický rozvoj IDSK. „Speciálně vybavený automobil jim může sloužit jako mobilní kancelář – a zároveň pojízdná dílna, čímž mohou operativně řešit možné problémy v zastávkách přímo na místě,“ uvedl.

Co zajišťuje Zastávková služba Pražské integrované dopravy:

- Plnění programu výroby a vývěsů informačního systému na zastávkách ve správě dopravce ČSAD Střední Čechy

- Umístění informačních prvků o systému PID na železničních zastávkách ve Středočeském kraji a jejich obnova

- Zveřejnění jízdních řádů železničních linek ve formátu „zastávkového jízdního řádu“ jako dodatková informace k zákonným vývěsům jízdních řádů

- Kontroly stavu a kompletnosti těchto vyvěšených materiálů na železničních zastávkách (podle smlouvy je nutno každou železniční zastávku zkontrolovat jedenkrát za šest týdnů)

- Rozvozy informačních materiálů dopravcům, materiálů při propagačních a informačních akcích organizovaných v rámci systému PID na území Středočeského kraje

- Aktualizování jízdních řádů autobusových linek na vybraném území ve Středočeském kraji



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje