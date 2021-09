„Měl by kraj financovat školy s pěti žáky? Nebo muzea, která nikoho nezajímají? Sociální služby také nezařazuje do sítě, aby byl větší výběr,“ nabízí Michalik ke zvážení, kde je hranice možností výběru. I s jasnou odpovědí: výběr může být takový, jaký je kraj schopen ufinancovat.

Slovy, že dát lidem vybrat by bylo ideální, reagoval náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN); sám starostuje v Dolních Břežanech, což je obec v blízkosti Prahy, kam koleje nevedou. Namítá však, že služeb občanům zajišťovaných krajem je podstatně víc. Třeba školství.

Argumenty o neekonomickém provozu vlaků odmítá i jeho stranický kolega Miroslav Samaš: „Doprava je službou občanům, která nebývá zisková.“ Má za to, že pokud taková možnost existuje, měli by občané dostat možnost výběru, zda chtějí jet autobusem, nebo vlakem. „To je i názor lidí,“ uvedl Samaš, jež bydlí na Rakovnicku.

Bitva o rušení málo využívaných středočeských lokálek se sice zdá být dobojovaná, ale dohadování středočeských politiků neutichá. Jestliže je veřejná doprava službou občanům, mají lidé dostat možnost výběru, co chtějí využívat?

