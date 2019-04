Střední Čechy – Přístup ke kotlíkovým dotacím chce středočeské hejtmanství usnadnit pomocí zálohových plateb, které mají být ve vybraných lokalitách dostupné nejstarším a nejmladším žadatelům. Dosud platilo, že náhradu starého uhelného kotle moderním zdrojem tepla s ekologičtějším provozem musel příjemce dotace nejprve uhradit sám – a dotaci mu kraj vyplácel až dodatečně. Nyní nabídne i možnost získat peníze předem, aby se tak cesta k získání dotací otevřela i pro chudší skupiny obyvatel. Platit to však má jen někde – a pro někoho.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

Přesné podmínky teprve budou schvalovat krajští zastupitelé – nicméně náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO) již v březnu Deníku sdělil, že takzvané zálohové platby by se měly týkat mladých lidí ve věku od 18 do 29 let a seniorů nad 65 let – a to v takzvaných prioritních obcích. To jsou místa ze seznamu lokalit, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace emisí. Nově se má možnost zálohové platby vztahovat i na devět regionů vybraných jako ekonomicky slabší. „Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou,“ vyjmenoval náměstek Kovács.