Prozatím hygienici ladí detaily spolupráce s krajským vojenským velitelstvím a také s ministerstvem zdravotnictví, řekla v úterý Deníku mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová. Potvrdila, že tým hygieniků posílilo patnáct budoucích vojenských zdravotníků; studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně.

Pomoc na ústředí v okresech

Úkolem studentů z Brna je pomáhat jak v pražském sídle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, tak na územních pracovištích v jednotlivých okresech – a to především při vkládání dat do nového informačního systému a jejich dalším zpracování.

„Ale také jde o komunikaci s veřejností, s praktickými lékaři – stejně jako o to, jak mluvit s člověkem, jehož test vyšel pozitivní, a předávat informace našim epidemiologům,“ připomněla Šalamunová, že uniformovaní studenti a studentky přinášejí mnohem více nových poznatků.

Jak přesně bude spolupráce hygieniků a armádou ve středních Čechách vypadat, by se mělo rýsovat koncem pracovního týdne. S prvním vyhodnocením se podle slov Šalamunové počítá ve čtvrtek nebo v pátek. V rámci projektu chytré karantény se nyní setkává s největší pozorností to, co se odehrává právě v okolí Brna: v Jihomoravském kraji, kde již začali s vytvářením takzvaných vzpomínkových map.

Po souhlasu člověka s prokázanou nákazou koronavirem lze využít údaje o pohybu jeho mobilního telefonu a používání platební karty, aby si při rozhovoru s hygieniky lépe vzpomněl, s kým se v posledních dnech potkal. Tyto lidi pak čeká testování, případně umístění do karantény.

Pomohou mobilní odběrové týmy

Armáda také vyčlenila pro Středočeský kraj pět mobilních odběrových týmů, které pomohou při zajištění testování na onemocnění Covid-19 vyvolávané novým typem koronaviru. Jsou mobilní, a tak se mohou přidat k zajišťování služby, o niž se dosud staraly náběrové sestry převážené sanitkami záchranářů: dojet za lidmi, kteří se sami nedostanou do odběrových center (z nichž většina je ve Středočeském kraji přizpůsobena i k odběrům vzorků přímo z auta; bez nutnosti vystupovat). „Od této spolupráce si slibujeme, že čekací doba na odběr by se mohla výrazně zkrátit,“ očekává Šalamunová.

Mobilní odběrové týmy armády už v některých krajích vyjely do terénu před Velikonocemi – přičemž s pozorností se setkávalo například jejich nasazení v domovech seniorů či d domech s pečovatelskou službou. I ve středních Čechách by mohly takto posloužit, pokud to bude třeba. „Jsou určeny k odebírání vzorků těm, kteří se sami nemohou dostavit do odběrových center,“ řekla Deníku Šalamunová.