Že se toto cvičení, jehož konání bylo předem projednáno s hasiči, zdravotnickými záchranáři i dalšími zúčastněnými složkami, uskuteční v září, stejně jako jeho průběh i rozpočet, schválili v pondělí středočeští radní. „Náklady dosáhnou maximálně 150 tisíc korun,“ ujistila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), že i když půjde o rozsáhlou akci, v přepočtu na peníze se nejedná o nic závratného. Tyto peníze pokryjí například zajištění týlu pro figuranty a pozorovatele, zajištění sálu na odborný seminář, audiovizuální přenos – a také pořízení ochranných prostředků pro zasahující složky, vypočetla hejtmanka (jež je současně předsedkyní bezpečnostní rady kraje), jaké budou nejvýznamnější výdaje.

Připomněla také, že taktické cvičení nazvané VNN 2019 (výskyt Vysoce Nakažlivé Nemoci) bude mít podobný význam jako před rokem právě akce Blackout 2018. „Loňský nácvik postupů při blackoutu byl unikátní – a to i z hlediska celé České republiky,“ pochvaluje si Jermanová. „Podařilo se nám na jeho základě sjednotit a zefektivnit činnosti, které je nutné v takové situaci zajistit. Něco podobného si slibujeme i od nácviku situace, kdy by se šířila epidemie,“ vysvětlila, co od utracení 150 tisíc korun očekává.