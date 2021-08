Ve druhém srpnovém týdnu záchranáři upozornili na někdejší zdravotní sestru a nyní kolegyni z operačního střediska Petru Levákovou, která obsluhuje tísňovou linku 155. Sanitky, případně i vrtulník, vysílá tam, kde je třeba pomoci – a do příjezdu zdravotníků radí po telefonu lidem, co mohou udělat oni sami; třebas i holýma rukama.

Sama přitom čelí vážným problémům. Už 15 let, od svých jednadvaceti, se potýká s roztroušenou sklerózou, což přináší potíže s chůzí; tak závažné, že by mohly zabránit dalšímu dojíždění do práce v Kladně. Mohou je pomoci zmírnit pomůcky, které však nehradí zdravotní pojišťovna. Kolegové proto upozornili, že Peťa, jak jí říkají, se rozhodla požádat o pomoc prostřednictvím dárcovské platformy Znesnáze21.

Reakce byla téměř blesková: v krátké době se díky příspěvkům 499 dárců podařilo shromáždit 460 630 Kč. Ještě o něco víc než byla potřebná částka, jež původně Petře připadala jako nedosažitelná, když uvažovala o pořízení již vyzkoušeného elektrického neurostimulátoru WalkAide pro zlepšení chůze a vylehčeného invalidního vozíku, který jí umožní dál samostatně jezdit na pracoviště. „Jste úžasní a já to obrečela,“ vzkázala dárcům Petra, jež oceňuje nejenom příspěvky, ale i slova podpory. Peníze získané navíc jí navíc umožní nakoupit lék Fampyra, který zdravotní pojišťovna také nehradí, a zaplatit rehabilitace. „Jsem a nepřestanu být vděčná,“ svěřila se.

Hrdina přišel o manželku i o nohu

Život 55letého Radka Andrleho z Mělníka se naopak změnil v jediném okamžiku. Dřív pracoval jako hasič – na jeho osud upozornili právě bývalí kolegové, kteří připomněli, že je jedním z trojice českých hasičů, kteří od prezidenta republiky převzali Medaili Za hrdinství; on konkrétně za zásah při úniku chloru během povodní v roce 2002 – a pak coby záchranář (s nezapomenutelnou vzpomínkou třeba na porod v sanitce, jež pak v březnu 2018 dovezla do mělnické nemocnice zcela v pořádku jak maminku Ivetu, tak holčičku Elišku).

Přišla však sobota 8. května, kdy společně s manželkou usedli na motorku a vyjeli na sraz motocyklů značky Indidan. Jejich cesta skončila předčasně: v křižovatce mezi Brázdimí a Brandýsem nad Labem. Srazily se tam motorka s fabií. Deník tehdy citoval vyjádření mluvčí středočeské záchranné služby Petry Homolové, že zatímco dva lidi z auta stačilo převézt na chirurgickou ambulanci, řidič motocyklu utrpěl drtivé poranění dolní končetiny. „Musel být napojen na umělou plicní ventilaci a s těžkým zraněním byl sanitkou odvezen do vinohradské nemocnice. Jeho spolujezdkyni vrtulník transportoval v kritickém stavu s těžkým polytraumatem do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ konstatovala po nehodě Homolová.

Dopadlo to nejhůř, jak to skončit mohlo: Radek už nemá ženu ani podstatnou část levé nohy. Snaží se ale dát co nejrychleji dohromady, cvičí a učí se chodit, aby, jak říká, zase mohl dál pomáhat lidem. Nejlépe pořád na záchrance, kde působí od roku 2014. Byť už nebude moci vyjíždět jako záchranář, částečný návrat do práce by mu mohla umožnit moderní protéza s kolenním kloubem. Jen mu chybí 200 tisíc; pojišťovna tuto pomůcku neproplácí. Na „cestě zpět“ Radka podporuje Nadační fond REGI Base I., jehož posláním je „pomáhat všem, kteří za nás sloužili“. Zřídil sbírkové konto.