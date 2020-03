Vedle ušitých roušek, které pracovníky záchranky i jejího dispečinku pomáhají chránit v době volna i na cestách do práce, dostali třeba ovoce plné vitaminů. Oceňují však i „nějaké mlsky“ v podobě čokolád a tyčinek, bábovku, nápoje – stejně jako slova podpory a chvály.

Podle toho, co záchranáři napsali na facebook, to pro ně znamená víc, než by se zdálo. „Někdy se nám zdálo, že nás společnost už ani nevnímá, že jsou naše služby brány jako naprosto samozřejmé – a mnohdy pacienty až přehlížené; bylo nám to líto. Teď, kdy celá naše společnost prochází velkou zkouškou, se k naší velké radosti ukázalo, že jsme žili tak trochu v omylu: že o nás víte, věříte nám a spoléháte na nás,“ dělí se o své pocity.

Veřejnost jedním dechem ujišťují, že záchranáři tu byli, jsou a vždy budou proto, aby chránili zdraví a životy. „Abychom plnili naše poslání, na které jsme se celý život připravovali,“ uvádějí.