Připomněla, že kraj ustavil tři kontrolní týmy, které objíždějí celé střední Čechy a navštěvují volební místnosti s úkolem prověřit, zda je všechno v pořádku – a ani od nich nepřišel poznatek, že by se dělo cokoli neobvyklého. „Zatím vše probíhá normálně,“ konstatovala Jůzová. Dokonce se po zahájení hlasování nesetkala ani s dotazy od voličů.

Nemá rovněž zprávy o tom, že by do středních Čech zasáhla kauza chybně vytištěných hlasovacích lístků, jež v uplynulých dnech vyvolala značný rozruch v médiích. Upozornila v té souvislosti, že se jednalo o poznatky ze dvou měst – přičemž vše se zjistilo a vyřešilo ještě před roznosem k občanům. V rámci kraje nikdo nehlásil, že by hlasovací lístky byly špatné – a Jůzová spoléhá na alespoň namátkovou kontrolu na radnicích.

Tou nejzávažnější „komplikací“, kterou Deník v souvislosti s volbami zaznamenal, byla mírná zmatenost jednoho z voličů, jenž si kvůli plánované služební cestě nechal vydat voličský průkaz, avšak stihl se vrátit dřív a přišel volit doma. Zarazilo ho, že i tak musí voličský průkaz ukázat a odevzdat, když je přece ve svém bydlišti. Rychle se však vyjasnilo, že vydáním voličského průkazu byl z místního seznamu voličů vyškrtnut – s vysvětlením, že kdyby to tak nefungovalo, mohli by lidé volit opakovaně – a vzhledem k tomu, že měl tento průkaz u sebe a i občanský průkaz byl v pořádku, odevzdal svůj hlas zcela bez potíží. Vlastně jen se dvěma otázkami navíc.

Z toho, že by v souvislosti s využíváním voličských průkazů mohli mít hlasovacích lístků nedostatek třeba někde v malé vsi, kde je hodně chalupářů či chatařů, nemá šéfka správních agend obavy: volební místnosti mají dostatečné zásoby. Kdyby se přece jen povážlivě ztenčily, lze si vyžádat dodání dalších. Takovou situaci však Jůzová neočekává. „Ministerstvo vnitra počítalo s velkou rezervou – právě s ohledem na voličské průkazy,“ poznamenala.