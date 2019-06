Přepravu si České dráhy objednaly u Kladenské dopravní a strojní (KDS). Předběžný jízdní řád počítá s tím, že kolem desáté hodiny vyjede vlak s celkem dvanácti vozy z odstavného nádraží. I kvůli uzavírce Negrelliho viaduktu a také mostu mezi Vršovicemi a Smíchovem bude mít vlak překvapivé trasování.

Z odstavného nádraží pojede přes hlavní nádraží do Vysočan, odkud se bude celá souprava sunout do Libně, která bude sloužit jako úvraťová stanice. Důvodem složité operace je skutečnost, že spřáhlo je pouze na jedné straně a tak nejde soupravu například na hlavním nádraží objet.

Takto pantografy řekly sbohem pravidelnému provozu:

Poslední souprava v depozitáři

Z Libně pak pojede netradiční vlak přes hlavní nádraží, Smíchov a Pražský semmering až do Kladna na vlečku kovošrotu Poldi Dříň. Souprava by měla z Libně vyrazit kolem půl dvanácté. V čele by měl být brejlovec KDS 750.202.

České dráhy ukončily provoz jednotek 451 loni v létě. Poslední souprava zamířila do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, provozní jednotka pro nostalgické jízdy je umístěna v Šumperku.