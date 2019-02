Příznivci motoristického sportu asi mají jasno: v pátek začíná 39. SVK Rally Příbram, trvající až do neděle. Už tradičně představuje vyvrcholení termínového kalendáře mistrovství republiky. Diváci se mohou těšit nejen na nadupané speciály (některé vozy se i s posádkami představí v rámci předstartovní show), ale k vidění budou i automobily, jež okouzlovaly už v historii.

Ze zcela jiného soudku je pozvánka na zámek ve Vlašimi, kde v pátek začíná prodejní výstava originálních ručních prací Podblanický patchwork. Vedle prací členek Podblanického patchworkového klubu mohou návštěvníci obdivovat i zapůjčenou kolekci Momenty magické Prahy.

A nechybí ani práce přihlášené do soutěže nazvané Vlašim v textilní tvorbě, k jejímuž vyhodnocení dojde při ukončení výstavy 21. listopadu (pak bude následovat dražba soutěžních prací, jejíž výtěžek poslouží spolku Deky z lásky nebo školám).

Hravý vlak končí

Blíží se konec letošní sezony populárního Cyklohráčku, upozornila Lucie Vurbsová z krajské turistické centrály, že rodinný výletní vlak upravený jako pojízdná herna, který jezdí z Prahy na Okoř a dále do Slaného, bude v provozu jen do státního svátku; do 28. října.

Vedle her pro děti od těch nejmenších až po odrostlejší je připraveno i něco pro dospělé – přes prosklenou stěnu mohou pozorovat práci strojvůdce. Ve Slaném pak rodiny čeká cesta za pokladem.

Prodloužené výstavy

Pospíšit by si měli také zájemci, kteří na Karlštejně ještě chtějí zhlédnout výstavu Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora Karla IV. Byla sice pro velký zájem veřejnosti prodloužena – ovšem čas se krátí; v listopadu už bude na návštěvu pozdě. Nabízí příležitost obdivovat zlatnické práce z druhé poloviny 14. století (od reprezentativních nádob přes šperky až po ozdoby šatů a knoflíky).

Kolekce byla zřejmě ukryta ve zdech za husitských válek, nejspíš v roce 1421 během obléhání hradu, a náhodně objevena až na konci 19. století. Dvojice zedníků sice nález prodala, klikatými cestami se však předměty nakonec dostaly do sbírek Uměleckoprůmyslového muzea.

Prodloužena je také výstava T. G. M. Mýty a skutečnost. S tím, jak rozmanité byly pohledy na prvního prezidenta Československa v různých etapách novodobých dějin, se lze na zámku v Lánech seznámit až do konce roku.