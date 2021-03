Přesně to vychází na pouhých 0,39 procenta. Ukázalo se tedy, že dětí nakažených koronavirem, které nemají příznaky onemocnění, bylo jen minimum.

Poznatky budou součástí studie

Předurčené školy, k nimž ve středních Čechách patří bezmála devadesát vybraných škol základních i mateřských, jsou určeny pro děti zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, příslušníků integrovaného záchranného systému, ozbrojených sborů a dalších potřebných profesí, kdy rodiče nemohou na pracovišti chybět – rozhodně ne z toho důvodu, že zůstali doma kvůli ošetřování člena rodiny, jelikož pro potomka mladšího věku nesehnali hlídání. Péče o jejich děti je tudíž zajištěna ve vybraných školách, jež zůstávají v provozu navzdory tomu, že běžně jsou nyní školská zařízení uzavřena v rámci opatření proti šíření koronaviru.

Poprvé v nich bylo testováno 762 dětí o 11 dní dříve – a tehdy se nákaza neprokázala ani u jediného. Středočeský kraj se do podobné aktivity pustil jako první, přičemž testy rozjel díky předem uděleným souhlasům rodičů. Spolupracuje se společností GeneSpector založenou Univerzitou Karlovou a laboratořemi Spadia LAB, kde se takzvané cucací testy analyzují spolehlivou metodou PCR. Podle slov jednatele GeneSpectoru Michala Pohludky jsou výsledky porovnávány poznatky z dalšího testování provedeného v jiných krajích, zejména na Moravě – a závěry představí studie, jež by měla mimo jiné poskytnout nápovědu pro rozhodování o návratu dětí do škol.

Dostanou vládní opatření za uši?

Už při páteční tiskové konferenci středočeského hejtmanství Pohludka uvedl, že předběžně se rýsují výsledky, jež se jeví jako „lehce kontroverzní“ vůči nastavení protikoronavirových opatření, která plošně vyhlásila vláda. Jedním dechem zdůraznil, že jde o studii odbornou a apolitickou. Nezmínil však další podrobnosti, když uvedl, že pracovní předpoklady se ještě budou potvrzovat právě podle výsledků pondělního testování dětí v předurčených školách ve Středočeském kraji. „Výsledky naší středočeské studie, na které pracují odborníci z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zveřejníme do týdne,“ slíbila na hejtmanka Pecková twitteru i na facebooku.

V čem asi avizovaná „lehká kontroverze“ bude spočívat, naznačuje sdělení, které napsala na facebook. „Jsou školy opravdu nebezpečných prostředím pro naše děti, jak tvrdí vláda?“ nabídla řečnickou otázku. Sama sice v uplynulých týdnech vystupovala po jednáních krajského krizového štábu s informacemi podloženými čísly o tom, jak v mateřských i základních školách přibývalo odhalených ohnisek koronavirové nákazy, přičemž upozorňovala na vysoký nárůst – avšak nyní znejistěla. V rámci páteční tiskové konference uvedla (a to právě s odkazem na výsledky prvního testování v předurčených školách), že ještě musí se zástupci krajské hygienické stanice probrat, co přesně tyto údaje znamenají a jak k nim hygienici vlastně dospěli.

