Dva z šedesáti pacientů, kteří se před měsícem přišli ve středních Čechách a v Praze poradit do ordinací plicních lékařů, zřejmě mají velký problém - a ještě několik dalších menší. Tak se jeví poznatky o lidech, kteří na sklonku září využili nabídky Dne otevřených ambulancí; tradiční preventivní akce v rámci Týdne idiopatické plicní fibrózy (IPF).

Ilustrační foto | Foto: archiv Sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a ftizeologické společnosti

To je onemocnění, při němž plíce „tuhnou“; jemná tkáň plicních sklípků se mění na husté vazivo. Včasné odhalení nemoci s nasazením léčby může pacientovi výrazně prodloužit život. V opačném případě je třeba počítat s úmrtím do pěti let.