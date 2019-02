Praha /ROZHOVOR/ - Do českých kin míří historicky první celovečerní dokument mapující fenomén ženského graffiti, který pražská writerka Sany točila v patnácti městech světa. Film zachycuje příběhy žen, které v převážně mužském graffiti světě obstály a zároveň sleduje život české writerky, její motivaci a hodnoty, které se s ubíhajícími roky mění.

Girl Power je dokumentární film, který představí graffiti writerky z patnácti měst světa od Prahy, přes Moskvu, Kapské Město, Sydney, Biel, Madrid, Berlín, Toulouse, Barcelonu až po New York. | Foto: www.girlpowermovie.com

any obětuje pro film hodně, a i když je na pokraji sil, odmítá se vzdát svého snu, natočit historicky první dokument mapující ženy v graffiti. Dokument se natáčel po dobu více než sedmi let a jeho dokončení podpořily městské projekty BU2R.

Kdy a proč jste se rozhodla natočit dokument Girl Power?

V roce 2009, kdy jsem začala s natáčením, jsem byla v Praze jediná holka, která aktivně malovala. Věděla jsem, že ve světě je už docela dost holek, které jsou také aktivní. Dost. Tím myslím pár desítek, oproti tisícům mužských graffiti writerů. Zajímala mě motivace ostatních writerek, proč něco tak nebezpečného dělají a samozřejmě jsem je chtěla poznat. V neposlední řadě jsem ženy v graffiti chtěla podpořit a udělat něco, co už nám nikdo nevezme. Netušila jsem ale, jak moc mi to rozhodnutí změní život a že to bude dlouhá a trnitá cesta.

Jak vám to změnilo život?

Před natáčením jsem žila dva životy, které se vzájemně doplňovaly a já je zaměňovala podle potřeby. Pro natáčení Girl Power jsem se postupně vzdala věcí, které by normálnímu člověku přišly nelogické. Přišla jsem o dobře placenou práci manažerky, přerušila studium na vysoké škole a zadlužila se. To samozřejmě ovlivnilo můj osobní život. Ale nelituji toho.

Stálo to za to?

To je otázka, kterou si pokládám skoro každý den. Pokud bych se tak nerozhodla, byla bych úplně jiný člověk. Otázka je, zda lepší. Ale myslím, že to určitě stálo za to. Film jsem natáčela 7 let, a to je dlouhá doba, která se jeví ještě delší, když neustále utíkáte před problémy. První rok natáčení nás zradilo hodně lidí, kterým jsem věřila. Tím vznikaly zádrhele, které se táhly celou tu dobu. To je však už samotný příběh Girl Power. Často potkávám holky, které říkají, jak se na film těší. Myslím si, že mnoha ženám může Girl Power dodat odvahu jít za svým snem.

Jaký je Girl Power vlastně dokument?

Film, který by nedokázal natočit nikdo mimo graffiti komunitu - navíc v tak velkém rozsahu. Je to první dokument, který mapuje toto dosud nezfilmované téma. Také boří některé stereotypy. Ve filmu navíc uvidíte mnoho míst, kam se pravděpodobně nepodíváte a situací, které člověk jen tak nezažije.

Čtěte také: Do kin míří český dokument Girl Power o ženském graffiti