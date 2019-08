Výhodou je schopnost přenosu elektronických dat na velké vzdálenosti s minimálními nároky na spotřebu energie i na údržbu zařízení.

Poskytovatelů podobných služeb je mnohem víc – nicméně právě u této společnosti je objednal kraj, aby síť mohly využívat jím zřizované organizace i třeba obce. S tím, že nabídka CRO ve srovnání s konkurenty nabízela nejkomplexnější pokrytí území středních Čech. Síť bude firma dále rozšiřovat podle konkrétní poptávky.

Slova o datových přenosech mohou znít někomu učeně, ale vlastně je to prosté. Je třeba někde umístit zařízení pro sledování životního prostředí, případě dalších hodnot? Třeba měřit teplotu, tlak, vlhkost, koncentrace oxidů uhelnatého, dusičitého, siřičitého, ozonu – ale i světlo, prachové částice nebo hluk? Či v budovách hlídat teplotu, vlhkost, světlo, oxid uhličitý, případně sledovat pohyb?

Není nutné natahovat dráty. Poslouží „chytrá krabička“ s baterií o dlouhé životnosti. Úkolem CRO je zajistit, aby vše fungovalo – a použitá zařízení byla dost chytrá na to, aby se spolu dokázala domluvit. Uživatel tak získá přesně to, co očekává: ať už jde o tabulky či grafy, upozornění v případě překročení zadaných hodnot – nebo třeba data potřebná k ovládání dalších zařízení.

„CRA dodávají kompletní infrastrukturu včetně IoT cloudu, potřebný hardware a jeho integraci i koncové aplikace,“ sdělila ve čtvrtek Deníku mluvčí firmy Petra Miterová. „V rámci spolupráce získává kraj konektivitu v prostředí sítě LoRaWAN – přenos a úložiště pro 1,5 milionu zpráv měsíčně a balíček licencí až pro 1500 registrovaných zařízení,“ upřesnila. Právě tohle je součástí naplňování záměru politiků, kteří prohlašují, že chtějí ze středních Čech vytvořit smart (neboli „chytrý“) region.

Je to příležitost i pro radnice a jimi zřizované organizace, upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Chceme, aby Středočeský kraj byl technologickým lídrem mezi kraji, a proto nabídneme konektivitu všem,“ zdůraznila. S vysvětlením, že cílem je umožnit městům a obcím vyzkoušet si moderní technologie, s nimiž zatím nemají zkušenosti – a často vlastně ani představu, proč by za jejich pořízení bylo třeba utrácet.

„Investice do takových technologií se vyplatí a v budoucnu se vrátí,“ nepochybuje hejtmanka. Možnost praktického využití hned pro začátek nabízí obchodní ředitel CRA Miloš Mastník: na základě monitoringu lze podnikat potřebné kroky ke změně. „Nejen v rámci vnitřního prostředí – například ve školách a administrativních budovách – ale zajistit také příjemné prostředí pro obyvatele; pro nás všechny,“ uvedl, jak se elektronická data přenášená sítí LoRaWAN mohou uplatnit.