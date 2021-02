To, co zažívám v posledních hodinách, by nikdo z vás zažívat nechtěl. Zlé emaily, telefony a esemesky, agresivní a plné nenávisti.



Do tohoto stavu ČR dovedl premiér. Nedokáže obhájit svoje kroky, nalézt pro ně podporu a spojit národ.



Věřím ale, že se zase stmelíme.♥️ pic.twitter.com/xq2pTopz4T