Střední Čechy – Pomáhat zachraňovat životy v krizových oblastech světa mohou i středočeští školáci – a stačí jim k tomu jehla, nit a pár kousků textilu. Právě jejich prostřednictvím se mohou zapojit do aktivit UNICEF – Dětského fondu organizace spojených národů.

Kraj totiž společně s Českým výborem pro UNICEF vyhlásil soutěž pro základní i střední školy ve výrobě originálních textilních panenek, které pak budou „adoptovány“ – prodány za jednotou cenu 600 Kč. Výtěžek podpoří dlouhodobý očkovací program UNICEF v rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. A právě šest set korun je částka představující průměrné náklady na očkování jednoho dítěte proti spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Tedy proti nemocem, které by mohly mít i smrtelné následky.

Do výroby panenek určených k adopci (jíž se jinak věnují třeba aktivní seniorky, ale přispívají i známé osobnosti) se středočeské školy zapojily už loni. Tehdy kraj poprvé vyhlásil soutěž Miss panenka. Nyní je tu její druhý ročník. Počítá s tím, že ve školách, kde se do výroby humanitárních panenek pustí, uspořádají školní kola – a tři nejhezčí postavičky pak pošlou dál: do finále soutěže i do dalšího aktivního života. Všechny totiž budou nabídnuty k prodeji.

Ještě předtím je ale čeká internetové hlasování o Miss panenku. Tedy o tu nejkrásnější. Nejúspěšnější tvůrci obdrží v červnu při slavnostním vyhlášení vítězů drobné pozornosti – a pro tři z nich se také chystá cesta do dánské Kodaně spojená s návštěvou centrálního skladu humanitární pomoci UNICEF. Díky „rodnému listu“ panenky doplněného kontaktními údaji se navíc každý tvůrce dozví, kdy a kým bylo jeho dílo adoptováno.

Zdařilé panenky připravené pomáhat zašlou školy Českému výboru pro UNICEF do konce dubna. Na webových stránkách www.unicef.cz/stredoceskykraj k tomu najdou všechny potřebné informace i detaily – včetně střihu stanovujícího jednotnou podobu panenek i jejich velikost. A také pokynů, jak by panenka měla vypadat (či přesněji – jak by vypadat neměla, aby ji kupec mohl použít i jako bezpečnou hračku pro své děti).

Ne stejné adrese se také středočeské školy dozvědí, jak se mohou zapojit do akce Školy v krabici pro Rwandu; do sbírky na pořízení školních pomůcek pro děti ze středoafrické země, o níž je u nás známo, že ji sužují etnické konflikty provázené i genocidou. Cílem benefičních akcí, které mohou mít různou podobu (od sběru druhotných surovin přes prodeje vlastních výrobků či pochoutek až k pořádání koncertů nebo sportovních akcí) je získat peníze na pořízení boxů s vybavením pro žáky i jejich učitele: obsahují sešity, tužky, pravítka, ale také učebnice, křídy, dokonce i třídní knihu – nechybí však ani štětec a černá barva určená na proměnu víka boxu ve školní tabuli či solární vysílačka.

Po loňském úspěchu středočeské akce Miss panenka oslovující školáky a mládež, kdy bylo přihlášeno 72 panenek, se navíc letos rozjel také první ročník Miss panenky senior, který organizovaně oslovuje i případné tvůrce z řad klientů středočeských domovů pro seniory. Na rozdíl od juniorské kategorie ovšem trvá až do října.