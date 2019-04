Krajská turistická centrála upozorňuje, že se do soboty koná v Lysé nad Labem 18. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a informačních center Regiony České republiky. Sama tam figuruje mezi velkými vystavovateli, aby prezentovala kulturní i přírodnictví dědictví středních Čech a jejich turistické možnosti. Představení svých expozic zde nabízejí také středočeská muzea.

Milovníky sladkostí jistě zaujme nabídka Kulturního domu Lorec v Kutné Hoře, který od pátku do nedělního odpoledne hostí akci s jednoznačným názvem: Čokoládový festival. Na mlsaly tam čekají nejen možnosti ochutnávek různých druhů čokolády, ale třeba i poučení o historii čokolády, čokoládové workshopy či vaření s čokoládou. „Chystá se i zábavný program pro celou rodinu,“ připomněla Lucie Vurbsová z krajské turistické centrály. „A samozřejmě nebude chybět ani stánkový prodej, aby si všichni po skončení akce mohli zamlsat i doma,“ doplnila.

Ze zcela jiného soudku jsou informace o již tradičním projektu Čistá řeka Sázava, který vstoupil do 14. ročníku. Od pátku do neděle dobrovolníci uklízejí řeku i její okolí; z lodí i z břehů. Zájem byl velký, a tak elektronickou registraci účastníků organizátoři ukončili již s předstihem – a to s jasným argumentem: máme plno. Aby se účastníci navzájem nepletli, byla řeka rozdělena do pěti úseků; vždy se stanovenými počty aktérů úklidu. S předstihem organizátoři vyzvali k účasti rovněž školy na Kácovsku, Sázavsku a Týnecku – a v sobotu se tradičně připojí také třeba soutičtí rybáři.

V nabídce nechybí ani pozvánky do muzeí, jejichž návštěvu si lze plánovat dlouhodoběji. Hornický skanzen Březové Hory v Příbrami připravil program Velikonoce v hornickém domku, který přibližuje podobu velikonočních svátků v hornickém prostředí nejen objednaným školním skupinám, ale zvána je i veřejnost. Příchozí návštěvníci se mohou objevit jak nyní v sobotu i v neděli, tak v příštím týdnu od pátku do neděle – vždy je otevřeno mezi 10. a 17. hodinou. Dokonce až do druhé poloviny června si lze plánovat výstavu obrazů Ivany Forštové a Jany Plačkové v Dobrovických muzeích, nazvané Malování pro radost. Autorky organizátoři představují jako výtvarnice, které malují opravdu z čiré radosti.