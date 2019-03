Střední Čechy – Trestní čin zanedbání povinné výživy. Takový pojem zná trestní zákoník, konkrétně paragraf 196. Ten stanovuje i tresty: kdo nesplní zákonnou povinnost, byť z nedbalosti, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok; kdo se plnění povinnosti vyhýbá úmyslně, může „dostat“ až dva roky vězení. A kdo vystaví tímto činem osobu nebezpečí nouze, hrozí mu odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Počet nahlášených trestných činů, tedy zanedbání povinné výživy, podle dostupných dat klesá, a to již několik let. Podle Policie ČR ve Středočeském kraji v roce 2018 alimenty neplatilo 954 lidí; v roce 2011 to bylo přitom 1891 osob. Právě od roku 2012 každý rok počet neplatičů klesá, s jednou výjimkou. V roce 2012 jich bylo 1781, v roce 2013 jejich počet mírně stoupl na 1803. V roce 2014 jich bylo ale 1756, v 2015 už 1497, v roce 2016 počet opět poklesl na 1437, a v roce 2017 dokonce na 1105 neplatičů.