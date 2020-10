Prozatím bez odhalení stop po čemkoli, co by zavánělo trestnou činností, se obešly návštěvy středočeských policistů v chatových oblastech. Protože po skončení hlavní sezony se jak samotné chaty, tak přilehlé kůlny, sklepy, garáže či zahradní altány na podzim v minulosti stávaly terčem zlodějů, třeba na Jílovsku už se policisté v rámci preventivní činnosti zaměřili i na obhlídku toho, jak jsou rekreační objekty zajištěny.

Na Jílovsku už se policisté v rámci preventivní činnosti zaměřili i na obhlídku toho, jak jsou rekreační objekty zajištěny. | Foto: PČR

Prozatím bylo všechno v pořádku, mohl konstatovat preventista územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Jih Zdeněk Chalupa, který vyšlápl na obhlídku náhodně vybraných rekreačních objektů v chatových osadách poblíž Jílového u Prahy, Kamenného Přívozu a Pohoří. „Během kontroly více než šesti desítek objektů nebyly nalezeny žádné stopy, které by nasvědčovaly tomu, že by se někdo pokusil do nich vniknout – či je jiným způsobem poškodil,“ shrnul Chalupa výsledek.