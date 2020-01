Rozšíření nabídky se mají v létě dočkat cyklisté, kteří ve středních Čechách využívají jim určeného žlutého značení – a nejde jen o vytyčení nových úseků cyklotras a budování dalších cyklostezek. Změn se dočkají i ty již existující a využívané. Jezdci budou lépe upozorňováni na zajímavosti, které jsou k vidění v okolí.

Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Prokeš

Z cyklotras nechá kraj vyznačit odbočky ke svým příspěvkovým organizacím se zajímavou nabídkou pro návštěvníky, ať už jde o muzea, galerie, technické památky či muzea a přírodě neboli skanzeny. Těchto „nových“ cílů nabídne cyklistům 46 – přičemž správci objektů by měli mít na paměti, aby cyklistům nabídli to, co je potřeba; třeba kolostavy nebo možnost posezení.