Zabránit se tomu nedá, ačkoli policisté během zimy vyráželi na obhlídky rekreačních oblastí; na kontroly se vydávali jak ve služebních vozidlech v rámci běžné hlídkové činnosti, tak i pěšky s nasazením většího počtu policistů – a dokonce i se služebními psy či za pomoci vrtulníku s termovizí, připomněla Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ.

„Pokud k vloupání došlo, neprodleně tuto skutečnost oznamte Policii ČR,“ zdůrazňuje Hašlová. S tím, že na detailní obhlídku toho, co vše se ztratilo nebo je poničené, bude čas poté, co policisté prověří stopy, které pachatel mohl na místě zanechat. Byť je pravda, že v podobných případech šance na jeho dopadení často není velká. Zvláště za situace, kdy od samotného vloupání do odhalení zlodějské návštěvy uplynula dlouhá doba.

Často se majitelé rekreačních objektů hůř než se samotnou krádeží a poničením svých věcí vyrovnávají s tím, že jejich majetek navštívil někdo cizí; volně se pohyboval a „hospodařil“ po svém v místech, která si vybudovali pro svůj odpočinek, pro svou pohodu. Tuhle zkušenost mnohých obětí vloupání potvrzuje i policistka Hašlová: Takovéto vloupání a porušení domovní svobody negativně působí na psychiku majitelů chat a chalup, protože jim byl narušen pocit soukromí.“

Jak postupovat po zjištění vloupání

- Po odhalení vloupání do chaty nebo chalupy nevstupujte; zavolejte Policii ČR a vyčkejte příjezdu její hlídky

- Když už do objektu vstoupíte – například kvůli zavření oken v nepříznivém počasí – nechť tam jde pouze jeden člen rodiny, vykoná, co je nezbytné, na nic nesahá a vrátí se zpět

- Nepořádek v chatě nebo chalupě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte a ani neopravujte poškozené zařízení (okna, okenice, dveře a podobně); počkejte, až kriminalistický technik s policisty provedou ohledání

- Nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop i stop DNA

- Na prohlídku chaty a chalupy a zjištění, co vám bylo odcizeno nebo poškozeno, bude čas, až svou práci dokončí kriminalistický technik; kvalitní vyhledání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba

- Uvedená doporučení se plně vztahují i na přilehlé objekty – kůlny, garáže, hospodářská stavení a podobně

Zdroj: Policie ČR

Nahlášená vloupání do víkendových chat ve Středočeském kraji

Měsíc Počet od začátku roku Z toho objasněno Leden 2018 30 2 (6,7 procenta) Únor 2018 58 5 (8,6 procenta) Březen 2018 102 9 (8,8 procenta) Duben 2018 142 14 (9,9 procenta) Květen 2018 159 19 (12,0 procenta) Červen 2018 179 24 (13,4 procenta) Červenec 2018 194 27 (13,9 procenta) Srpen 2018 213 36 (16,9 procenta) Září 2018 227 42 (18,5 procenta) Říjen 2018 250 47 (18,8 procenta) Listopad 2018 267 58 (21,7 procenta) Prosinec 2018 287 60 (20,9 procenta) Leden 2019 29 4 (13,8 procenta) Únor 2019 58 10 (17,2 procenta)

Zdroj: Policie ČR