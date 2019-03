Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické připomněla, že první bělostní fešáci se již začali objevovat na svých hnízdech. Soubor těchto pozorování, k němuž může přispět každý, je na www.birdlife.cz/capi. Čápi patří mezi ptactvem k nejoblíbenějším. Možná i proto, že je tradice spojuje s nošením miminek.

Ve středních Čechách zatím mapa jejich hnízd připomíná jediné obsazené místo: v lokalitě Kněžmost-Koprník na Mladoboleslavsku, kde zabydlení sloupu vztyčeného na louce jedním dospělým jedincem pozorovatel Miloslav Kvapil hlásil již před týdnem. Každým dnem se to nicméně může změnit – a to kdekoli. A možná se už změnilo. Evidovaných hnízd, která letos zatím nikdo nekontroloval, je ve středních Čechách celá řada.

Dobruská připomněla mezinárodní projekt Jaro ožívá, v jehož rámci již je na www.springalive.net zaznamenáno 87 pozorování čápů bílých. „Podle prastaré pranostiky Na svatého Řehoře čáp letí přes moře by čápi měli v těchto dnech teprve opouštět Afriku,“ poznamenala. Upozornila, že někteří z těchto opeřenců, jejichž přílet lidé každoročně vyhlížejí jako jedny z poslů jara, pokračují dál na sever, zatímco jiní už dorazili domů: obsazují hnízda. „Těch obsazených je již téměř čtyřicet,“ odkázala na pozorování z celé republiky. „Jedná se zřejmě o čápy táhnoucí západní cestou, kteří v posledních letech tráví zimu v jihozápadní Evropě – a na svá hnízdiště to tak mají blíže,“ míní.

Ornitoložka, která je ve společnosti milovníků ptáků koordinátorkou programu občanské vědy Čapí hnízda, jedním dechem podotkla, že nadcházející dny jsou pro zaznamenání co nejpřesnějších údajů o příletu čápů klíčové. Vyzývá proto veřejnost ke spolupráci; k chůzi s hlavou vzhůru – a k zanesení pozorování do mapy čapích hnízd. „I když čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a uveďte „čáp nepozorován“. Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na hnízdě ještě nebyl,“ vysvětlila, že důležitý je skutečně každý údaj. „I kdyby to bylo negativní pozorování z jediného hnízda,“ upozornila.

Zájemci o ptačí migranty už ale mohou koukat nejen po čápech, upozornila v úterý Dobruská. „Dalšími posly jara, které děti sledují s projektem Jaro ožívá, jsou vlaštovka obecná, rorýs obecný, kukačka obecná, vlha pestrá – a letos se k nim nově připojuje šestý druh, břehule říční (vzhledem podobný vlaštovce, způsobem života vlze – a sledovat ji lze nejčastěji v pískovnách),“ konstatovala. I o pozorování těchto ptáků se mohou všímaví milovníci přírody podělit – v tomto případě na zmiňovaném webu Springalive.