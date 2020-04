ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Na mysli měla hejtmanka vstřícnost ze strany opozice – ale vlastně od všech zastupitelů; včetně těch z vlastních řad. Ne každý totiž tentokrát dostane příležitost vykonávat osobně mandát, který mu ve volbách svěřili občané. K účasti na jednání jsou vybráni jen někteří. Pouze tolik, kolik umožní upravený zasedací pořádek reagující na požadavek koronavirových omezení, z nichž plyne, že tentokrát se bude jednat v rouškách a s dodržením dvoumetrových odstupů.

Právě kvůli jejich zachování byl počet účastníků omezen z celkového počtu 65 na pouhých devětatřicet. Jednací řád takto nízkou účast připouští: stanoví, že zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Existuje tedy i rezerva pro případ, že by se někteří z určených zástupců zastupitelů nedostavili. Minimum účastníků je totiž třiatřicet.

Na druhou stranu jednací řád nepočítá se situací, že by někteří ze zastupitelů prostě přijít nemohli, jelikož se kvůli protiepidemickým opařením do jednacího sálu prostě nevejdou. Právě v tom Jermanová spoléhá na vstřícnost kolegů. Aktuální doba koronavirová přinesla i spoustu dalších změn a opatření, které nikdo dříve neznal.

Zastoupení podle poměru sil

Že se uplatní právě tento model, vyplynulo z debat vedení kraje s předsedy jednotlivých politických klubů. Ty mají v krajském zastupitelstvu všechny početněji zastoupené strany a hnutí: ANO, ČSSD, KSČM, ODS a STAN. Každý klub dostal podle poměru politických sil v krajském zastupitelstvu určený počet zástupců, které tentokrát může vyslat na jednání – a určit, kdo to bude, už je věcí jednotlivých klubů. Výjimku představuje pouze dvojice reprezentantů TOP 09 bez vlastního klubu – ani tato strana však nemá zůstat bez zástupce.

„Držíme se nařízení vlády a doporučení ministerstva vnitra,“ řekla Deníku hejtmanka. Připomněla, že pokud by se objevil sporný bod, bude se předjednávat, aby se samotné zasedání nezkomplikovalo. Signály, že podpoří například krajské nákupy ochranných pomůcek proti koronaviru, uskutečněné v době kritického nedostatku roušek a respirátorů, má Deník třeba od Martina Kupky z opoziční ODS.

Občané zákaz vstupu nemají

Pondělní zasedání středočeských zastupitelů se uskuteční v řádném termínu, který byl v rámci plánování kalendáře jednání schválen již loni. To nynější se však od všech předchozích liší nejen omezeným počtem účastníků, ale i notně redukovaným programem: jednat se má hlavně o věcech souvisejících s koronavirovou krizí a o záležitostech kolem dotací, u nichž hrozí prodlení.

Nadále platí, že jednání zastupitelů je veřejné, a tudíž se lidé mohou přijít podívat; s rouškou a se zachováváním odstupů. Zájemcům však lze doporučit spíše videopřenos od 10.00 na webu kr-s.cz/streamzastupitelstvo. Zachována nicméně zůstává i možnost vystoupení občanů Středočeského kraje v závěru jednání.

Příští zasedání středočeských zastupitelů je dlouhodobě plánováno na 22. června. Hejtmanka však očekává, že pokud bude zrušen nouzový stav, další, a to již ve standardním režimu, by se mohlo uskutečnit 18. května. To nadcházející je v rámci všech krajů premiéra za nouzového stavu; na pondělí chystá jednání rovněž Olomoucký kraj.

Z programu pondělního jednání středočeských zastupitelů



Finanční záležitosti:

- Nákup ochranných prostředků při plnění krizových opatření vyhlášených v rámci nouzového stavu ČR z důvodu výskytu koronaviru

- Poskytnutí příspěvku Radě Asociace krajů České republiky pro rok 2020 z rozpočtu Středočeského kraje

- Poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí ze středočeských fondů

- Změna pravidel Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů a schválení Programu II 2020 Středočeského Infrastrukturního fondu

- Aktualizace „zásobníků“ projektů spolufinancovaných z evropských fondů a národních zdrojů a akcí pro období po roce 2021



Životní prostředí a zemědělství:

- Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu



Doprava:

- Uzavření smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 – převzetí ručitelského závazku



Školství:

- Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje