Dopaden byl na okraji metropole při masivní pátrací akci, do níž se zapojily stovky policistů i vrtulník. „Pachatele jsme zadrželi, nyní budou probíhat standardní úkony. Budeme také řešit, co útoku předcházelo, tedy pátrat po motivu,“ informovala policie.

Student zabil učitele v kabinetu mačetou. Pátraly po něm stovky policistů

„Stalo se to přímo pod námi, ale neslyšeli jsme nic. O přestávce jsme byli v kabinetu u paní učitelky. Najednou tam přišli kluci s tím, že učitel leží na zemi a je celý od krve. Šli jsme pak do třídy, kde jsme se zamkli,“ popsal dramatické okamžiky během dopolední výuky jeden z žáků michelské střední odborné školy.

Zavražděný kantor vyučoval odborné předměty a i ve starším věku byl stále třídním učitelem. Podle některých lidí, kteří ho znali, byl přísnější a důsledný. „Tomu útočníkovi asi ‚bouchly saze‘. Dotyčný chlapec měl být podle jedné z učitelek ve středu zkoušený a byl prý zdecimovaný z toho, že mu to později napadený učitel takzvaně nedal,“ řekl k možným motivům vraždy zdroj blízký škole.

Student prvního ročníku oboru elektrikář Adam Ort nicméně vnímal zavražděného učitele jako hodného a bezkonfliktního. „Měl jsem ho na chemii. Dopoledne přijela záchranka a kriminálka a začalo se to tu řešit. Ve třídě nás zamkli a my jsme čekali na příchod policistů, kteří nás poté odvedli do šatny a za budovu školy, kam vyváděli žáky i učitele. Policie odváděla třídy jednotlivě. Někdo čekal venku hodinu, někdo 20 minut. My jsme čekali asi 20 minut a poté nás pustili,“ přiblížil student situaci krátce po brutální vraždě, k níž mělo dojít přímo v kabinetu oběti.

Vražda na půdě školy je v českém prostředí ojedinělou záležitostí, k nimž dosud docházelo přibližně jednou za deset let. Tragédie v Praze 4 má silné ohlasy i na sociálních sítích. „Práce pedagogů je náročná v mnoha ohledech. Nikdo z nás si však neumí představit, co mohlo vést mladíka k tak hrůznému činu. Co byla příčina a proč se mladí čím dál tím více uchylují k agresivním útokům na lidi, jež by měli mít přirozenou autoritu,“ vyslovila například řečnickou otázku na Twitteru Michelle Franzová. „Já si chtěla do kabinetu koupit jako první věc kávovar. Teď přepočítávám…,“ připojila komentář Adéla K.

Podle poslankyně, starostky Prahy 5 a majitelky soukromého gymnázia Renáty Zajíčkové (ODS) čtvrteční zločin „na dlouho negativně ovlivní klima v našich už tak těžce zkoušených školách“. Místo incidentu navštívil po poledni také ministr školství Petr Gazdík (STAN). „Dle všeho nešlo o teroristický čin, na učitele zaútočil jeho student. Tato tragédie se bohužel nechvalně zapíše do dějin českého školství,“ napsal na Twitteru.