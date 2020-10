Žádné problémy, komplikace nebo jakékoli mimořádné události neprovázely ve středních Čechách volby do krajského zastupitelstva a jedné třetiny Senátu. Takový je alespoň pohled policie, která nynější volby může označit jako velmi klidné. „Úplný klid; o volbách málem ani nevíme,“ poznamenal v sobotu po poledni jeden z oslovených policistů k dění ve svém rajonu.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Že to platí v celém kraji, potvrdila Deníku půl hodiny před uzavřením volebních místností středočeská mluvčí Policie ČR Vlasta Suchánková. „Do současné doby nemáme oznámeno nic, co by s volbami jakkoli souviselo,“ konstatovala. Výslovně uvedla, že policisty nezaměstnaly ani výtržnosti v okolí volebních místností nebo třeba nerespektování nařízení o používání ochranných pomůcek proti koronaviru.