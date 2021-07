Podle Správy železnic je místo je nutné podsypat štěrkem, podbít koleje a svah zpevnit pomocí gabionové zdi.

Oprava by měla trvat do příštího pátku, do té doby bude provoz zastaven. Zavedena byla náhradní autobusová doprava.

