Na adrese mujkraj.kr-stredocesky.cz spustil krajský úřad webové stránky, které umožní peníze správně nasměrovat. Podle představ většiny. Líbilo by se vám mít lavičku na oblíbeném vyhlídkovém místě – nebo třeba přímo pod okny? Prosím, zkuste navrhnout její pořízení. Nebo byste raději prolézačky pro dětské hry? Facebooková stránka, již hejtmanství zřídilo pod názvem Můj kraj, dává tip třeba i na cyklostezku. Či vás láká vysadit alej podél polní cesty za vesnicí?

I tak mohou vypadat návrhy, které pak budou dány k posouzení spoluobčanům. Jaké záměry by to podle jejích představ mohly být, naznačila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) už na podzim, kdy se o zavedení participativního rozpočtu rozhodovalo. „Zejména projekty v oblasti výsadby zeleně, bezpečnosti chodců, podpory sborů dobrovolných hasičů, opatření proti suchu – a projekty zaměřené na občanskou vybavenost ve spolupráci s obcemi,“ uvedla, co podle jejích očekávání bude žádáno nejvíc.

Dělení po oblastech i podle velikosti

Na rozdíl od obcí a měst, jež už s participativními rozpočty leckde mají zkušenosti, je posun na úroveň kraje novinkou – a z řad opozice zazněly i nedůvěřivé hlasy. Hejtmanství nicméně už v listopadu připomnělo, že inspirací pro pravidla rozdělování peněz ve středních Čechách se staly zkušenosti se způsobem, jak podařilo zapojit občany v jiném větším celku: v jihomoravské metropoli Brně.

Podle slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) došlo při vytváření zásad rozdělování 50milionového koláče i na konzultace s neziskovými organizacemi, zejména s Alternativou Zdola. Bylo zásadní najít způsob, jak peníze v rámci celého regionu středních Čech rozdělit spravedlivě. Námitka, která se přímo nabízí, totiž napadne asi každého: pokud o výběru konkrétních projektů rozhodne hlasování občanů, jsou přání lidí z menších vesnic bez šance. Přehlasují je obyvatelé velkých měst.

Nepřehlasují. Zajistí to rozdělování peněz do 26 menších celků, podle takzvaných obcí s rozšířenou působností, přičemž každé teritorium se ještě dělí na podskupiny podle velikosti sídel. Při konečném rozhodování se tedy „nepoperou“ Kladno s Mladou Boleslaví, ale půjde o hlasování sousedů. Navíc se o peníze utkají malí s malými a velcí s velkými. Každá velikostní podskupina už má určenou částku, jež se má v jejím rámci rozdělit na konkrétní projekty (jde o sumy od 400 tisíc korun do 1,5 milionu).

Nejprve návrhy, v květnu hlasování

Na hlasování občanů však dojde až ve druhé polovině května a první půlce června. Během března je čas na předkládání návrhů projektů, což lze udělat jak prostřednictvím nového webu, tak i písemným podáním na adresu krajského úřadu – a také na získávání podpory v podobě „líbí se mi“, potřebné pro postup do užšího výběru. Projekty může navrhnout každý občan starší 18 let, stejně jako obce, příspěvkové organizace či rozmanité spolky, obecně prospěšné společnosti, církve či nadace.

Maximální částka určená na jeden projekt je 400 tisíc korun – a k podmínkám patří také dokončení záměru do roka. Stejně jako souhlas vlastníka a jeho záruka, že dílo bude sloužit lidem nejméně po tři roky. Od dubna se také budou konat setkání s občany.

Krajský participativní rozpočet podle velikostních podskupin

Obec s rozšířenou působností (ORP) Do 499 obyvatel 500 – 2999 obyvatel Nad 3000 obyvatel Benešov 400 000 900 000 1 100 000 Beroun 400 000 900 000 1 200 000 Brandýs n. L. - St. Boleslav 400 000 1 500 000 1 500 000 Čáslav 400 000 400 000 400 000 Černošice 400 000 1 500 000 1 500 000 Český Brod 400 000 400 000 400 000 Dobříš 400 000 400 000 400 000 Hořovice 400 000 600 000 400 000 Kladno 400 000 1 300 000 1 500 000 Kolín 400 000 1 300 000 1 300 000 Kralupy nad Vltavou 400 000 400 000 700 000 Kutná Hora 400 000 500 000 1 000 000 Lysá nad Labem 400 000 400 000 800 000 Mělník 400 000 700 000 700 000 Mladá Boleslav 600 000 900 000 1 500 000 Mnichovo Hradiště 400 000 400 000 400 000 Neratovice 400 000 400 000 700 000 Nymburk 400 000 600 000 700 000 Poděbrady 400 000 400 000 500 000 Příbram 500 000 600 000 1 500 000 Rakovník 400 000 800 000 800 000 Říčany 400 000 1 400 000 1 000 000 Sedlčany 400 000 400 000 400 000 Slaný 400 000 400 000 700 000 Vlašim 400 000 400 000 400 000 Votice 400 000 400 000 400 000



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; částky uvedené v korunách (Kč)