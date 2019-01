Střední Čechy - Pět plus jedna. Takové byly o víkendu komunální volby ve středních Čechách. K urnám šli lidé v pěti obcích, kde se v říjnovém termínu nevolilo, protože tehdy chyběli kandidáti, a také v Chlístovicích na Kutnohorsku. Tam se sice v říjnu volby uskutečnily, avšak vyšlo najevo, že byly takříkajíc cinknuté: oficiálně vykázané výsledky v okrsku číslo 1 neměly se skutečnou vůlí občanů nic společného.

Ilustrační foto | Foto: Slávek Růta

Krajský soud v Praze svým listopadovým rozhodnutím nařídil opakování voleb v jednom ze dvou tamějších okrsků poté, co vyšlo najevo, že papírově odvolilo i několik lidí, kteří ve skutečnosti vůbec své hlasy neodevzdali. Z ovlivňování voleb (za což by v případě odsouzení mohl být ve hře až tříletý trest odnětí svobody) policie podezírá dvě členky tehdejší volební komise. Podle dostupných informací zřejmě měly svévolně odevzdat hlasy jménem jiných lidí, když s přenosnou urnou objížděly voliče, kteří se nemohli dostavit do volební místnosti osobně.

To, že o složení 15členného zastupitelstva mají chlístovičtí občané zájem, svědčí jak hned čtyři podané kandidátní listiny, tak více než dvoutřetinová účast voličů. S největším úspěchem se setkali kandidáti KSČM – strany dosavadního starosty Jaroslava Doudy, která získala šest mandátů. Uspěla i všechna tři sdružení nezávislých kandidátů. To, které se rýsuje jako koaliční partner vítězných komunistů, má dva mandáty; dvě uskupení předpokládané opozice získala jedno čtyři a druhé tři posty.

Jinde se už jednalo hlavně o souboje nezávislých kandidátů. Jistou výjimkou se ještě stala obec Děkov na Rakovnicku, kde v pětičlenném zastupitelstvu zasedne jeden zástupce ODS. Zbývající čtyři posty obsadilo jedno ze dvou kandidujících sdružení nezávislých kandidátů. To bralo jasné vítězství, zatímco druhé propadlo. Mimochodem: ženy zde v nově zvoleném zastupitelstvu mají převahu 3:2 (nicméně největší voličskou podporu získali dva pánové z vítězného sdružení).

Zástupci všech tří podaných kandidátek se dostali do sedmičlenného zastupitelstva obce Kluky na Mladoboleslavsku. Aktuální poměr sil je tam nyní 4:3:1. Poněkud jinak se vyvinula situace v Roblíně na Praze-západ, kde voliči rovněž vybírali ze tří kandidátních listin. Zde je dosažený poměr úspěchu volebních uskupení 5:2, když samostatně kandidující zemědělec Josef Linhart mandát nezískal.

V Kadlíně na Mělnicku uspěla obě kandidující družení. V sedmičlenném zastupitelstvu si mandáty rozdělí v poměru 4:3. Zde může zaujmout, že v řadách úspěšnějšího uskupení Kadlín sobě nejvíc u voličů zabodovala teprve 29letá Michaela Šimonková, figurující až na sedmé příčce kandidátní listiny. Stoprocentního úspěchu pak dosáhla jediná podaná kandidátka v Litichovicích na Benešovsku. Figurovalo na ní sedm jmen – a do sedmičlenného zastupitelstva postoupili všichni kandidáti.

Celkem se v republice v sobotu volilo na 19 místech. Sedmnáct z nich zažilo dodatečné volby kvůli tomu, že v říjnu nebylo koho volit – a dvakrát se volby opakovaly kvůli podezření z machinací s hlasy občanů v řádném termínu. Vedle Chlístovic se jednalo ještě o Bořetín na Vysočině. V této obci na Pelhřimovsku dokonce vedle celé řady dalších pochybení objevilo podezření, že tam v noci z 5. na 6. října bylo možno manipulovat s hlasy odevzdanými do urny ve volební místnosti (a to bez poškození zámku i pečetící pásky). Vše se zde provalilo poté, co si lidé navzájem řekli, jak volili – a hlasů pro jejich favority se jaksi nedostávalo.