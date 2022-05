Už od pátku se v Kutné Hoře koná festival Dva písaři v Knihtiskárně, který potrvá až do neděle, zve Linda Dlouhá z krajské turistické centrály milovníky ručního psaní a papíru. „Na programu má dvě desítky dílen a workshopů, kde mohou účastníci proniknout do tajů kaligrafie, knihařství a papírové tvorby,“ konstatovala Dlouhá s tím, že co papír umí, si zájemci mohou vyzkoušet v „papírové laboratoři“. Nechybí ani papírový trh s možností nakoupit výrobky malých českých papírníků a ilustrátorů.