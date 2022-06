Opravdu se stále ještě jedná. Borecký v té souvislosti připomněl, že třeba v pondělí dorazilo vypořádání připomínek od obce Družec. Deníku také potvrdil, že kraj pro letošní rok kývne na postoj Dobrovolného svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, všeobecně známého pod někdejším označením Odorak, jehož představenstvo odmítlo přistoupit na smlouvy předkládané krajem.

Členské obce, které se dohodly, že budou přispívat na dopravní obslužnost podle počtu obyvatel, tedy takzvanou kapitační platbou „na hlavu“, zastupuje svazek při jednání s krajem jako celek. Nabídl příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 9,5 milionu korun, což odpovídá částce vycházející z krajských standardů dopravní obslužnosti. Rozpory se tak netočily kolem peněz, ale kolem uzavření smlouvy. Představenstvo Odoraku odmítlo krajem předkládaný jednotný dokument hovořící o „příspěvku“, vysvětlil Deníku předseda svazku, starosta městyse Mšec Jiří Loskot (STAN). „My se rozhodli jít cestou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,“ konstatoval.

Že i takto sepsaná smlouva odpovídá principům standardů dopravní obslužnosti a nezpůsobí komplikace při objednávkách dopravy, podle slov Boreckého potvrdila konzultace s právníky kraje. „Je to jiná právní forma, ale obsah stejný,“ řekl Deníku Borecký s tím, že kraj tak může přistoupit i na Rakovnickem prosazovanou variantu. Rozpory se tedy netočily kolem částky, ale postaveny byly na právních pojmech. „Oni chtěli smlouvu o dotaci, jak byli zvyklí dřív,“ poznamenal. Podepsaná ještě smlouva není, ale vypadá to, že Odoraku se alespoň pro letošní rok podařilo prosadit svou.

Při pondělním jednání krajského zastupitelstva náměstek hejtmanky zopakoval svá dřívější slova, že i s obcemi a městy, které standardy dopravní obslužnosti odmítají, jednání pokračují a hledají se cesty k možným řešením. Jediným partnerem, kdo s vedením kraje ani s IDSK nejedná vůbec, je podle slov Boreckého statutární město Kladno.

Proti tomu se však opakovaně ohrazuje primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Rozhodně si nemyslí, že by Kladno bylo „jediným městem, které absolutně nekomunikuje“. „Je to úsměvné – a bohužel je to přesně opačně. Požádali jsme dopisem pana náměstka Boreckého o právní analýzu a vstupní data k systému standardů dopravní obslužnosti, která podle nás stojí na vodě. Dosud nám nebyla poskytnuta,“ sdělil Volf v úterý Deníku. S dodatkem, že z jeho pohledu je tím, kdo nekomunikuje, naopak Borecký. „Od začátku zastáváme stejný postoj a odborně argumentujeme. Obávám se, že jakmile zveřejníme náš právní průzkum, nic příjemného pana náměstka nečeká,“ konstatoval Volf.

V tomto případě se dá čekat, že když se dva perou, třetí se nesměje. Tím třetím jsou cestující. Co by znamenala „nedohoda“ hejtmanství s magistrátem, Borecký Deníku vyčíslil již v minulosti: především omezení spojení s Prahou: na autobusové lince 399 se při přechodu na „standardní rozsah“ dopravní obslužnosti plánuje zrušit v pracovních dnech 24 spojů z celkem 44, na vlakové lince S5 pak 12 spojů z 22; linky do okolních obcí by měly přijít o několik spojů za den.

Pro takový případ město své obyvatele ve štychu nenechá, ujišťuje rovněž již dřívější sdělení magistrátu: pokud kraj nějaké autobusy zruší, město si zaplatí své vlastní – a bude se s ním o vynaložené prostředky soudit. „Autobusy budou jezdit dál; s kolegy ve vedení města nedopustíme, aby byla Kladeňákům způsobena újma,“ konstatoval primátor Volf.

K tomu na pondělním jednání krajských zastupitelů poznamenal Dan Jiránek (ODS), jenž v Kladně také býval primátorem, že nezaznamenal, že by město chystalo veřejnou soutěž na dopravce. Především se však zajímal, zda v případě, že Kladno skutečně objedná vlastní linkové autobusy, už někdo jednal o tom, jestli v nich budou platit jízdní doklady PID (což se týká především předplacených časových kuponů). Nejednal – a jednat nebude: platit tam nebudou. Takové je stanovisko, na němž se aktuálně vzácně shodují obě strany sporu. Objednat si vlastní dopravní obslužnost nicméně město může; to mu zákon nezakazuje, konstatoval Borecký v rámci odpovědi během jednání krajských zastupitelů.