Jiří Sobek, Krakovec, kastelán hradu

Jiří Sobek.Zdroj: Deník/Josef Rod

Informace kolem covidu prakticky nesleduji a nenechám si covid vstupovat do života. Samozřejmě to ovlivňuje všechny, musíme kupovat pro děti roušky do školy, v práci se dvakrát týdně testovat, ale že bych se tím nějak více zaobíral, to vůbec ne. Nepřijde mi to jako stěžejní věc v mém životě a ač to ovlivňuje celou společnost, nemyslím si, že by si covid zasloužil tolik pozornosti. Na situaci kolem covidové krize se projevila krásně neúcta k životu ve vší parádě. Mezi lidmi se vytratila lidskost, vlídnost a kamkoliv člověk přijde, je to první téma. Vstupuje do našich životů více, než je zdrávo.