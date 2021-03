Středisko volného času Domeček Hořovice spustilo na Facebooku akci s názvem Velikonoční výzva 2021 – Vykutálená vajíčka aneb trochu jiné Velikonoce. Úkol je stejný jako loni, jen místo zajíčků zdobí domy malovaná vajíčka. Soutěží obce, přičemž vyhraje ta, která bude mít co nejvíce vytvořených vajíček na jednoho obyvatele.

Velikonoční výzva 2021.Zdroj: archiv Domeček Hořovice

A zájem je nevídaný. Podle Tomáše Klokočníka, zástupce ředitelky Domečku Hořovice a organizátora výzvy, už se jedná o celorepublikovou záležitost. Přihlášených obcí je oproti loňsku již více než dvakrát tolik. A stále se hlásí další. K úternímu dopoledni se se již zapojilo 151 obcí ze všech krajů. „Zájem nás velmi těší. Je vidět, že lidé chtějí sdílet svoji radost, svoji tvorbu,“ řekl Klokočník.

Smyslem výzvy prý není samotná soutěž, i když vítězná obec se bude moci pyšnit titulem Kraslicov 2021, ale podpora pozitivní nálady mezi lidmi, jejich propojení a také podpoření velikonoční výzdoby v obcích.

Původně v Domečku Hořovice neuvažovali o dalších ročnících výzvy. Jako většina obyvatel se domnívali, že další Velikonoce už budou stejné jako před pandemií. To se ale nestalo. Podle organizátora má letos výzva ještě větší význam než loni. „Situace je horší než před rokem, lidé mají všeho plné zuby. Cítili jsme, že je výzva potřeba ještě více než loni,“ poznamenal Klokočník.

Ani letošní ročník ale nemusí být poslední. I když řada odborníků mluví o tom, že díky proočkovanosti se postupně život vrátí do normálu a tedy další Velikonoce by měly být již postaru, v Domečku Hořovice už mají otázku týkající se pokračování pro rok 2022 vlastně vyřešenou. „Každý den přibývají další přihlášené obce, lidé ukazují své výzdoby, inspirují další. Bavili jsme se o tom s paní ředitelkou a myslíme si, že by byla škoda v příštím roce neudělat další, když vidíme ten pozitivní dopad,“ vysvětlil Klokočník.

Výzva zaujala až v daleké Argentině!

Onen dopad je dokonce širší, než se může na první pohled zdát. Velikonoční výzva totiž zaujala nejen lidi v České republice, ale i až daleko za oceánem, konkrétně v Jižní Americe. Obyvatelka Argentiny vystupující na sociální síti pod jménem Koči Lily se dotazovala na důvody výzvy a zdobení. Od organizátorů obdržela vysvětlující odpověď včetně toho, jak je v České republice kvůli pandemii omezen pohyb obyvatel a výzva je jednou z možností, jak si užít Velikonoce radostně a aspoň virtuálně pospolu. „Zde byl český učitel, který nás učil o českých tradicích a kultuře. Jsem český potomek a miluji českou kulturu a doufám, že odcestuji do České republiky, až covid trochu projde,“ odepsala Argentinka.

Tomáš Klokočník přiznává, že byl z této reakce v šoku. Samozřejmě tom nejkladnějším slova smyslu. Nebylo to ale poprvé, kdy měla výzva přesah do zahraničí. „Vloni jsme obdrželi zajíce, kterého rodina vyrobila na jachtě, když pobývala na dovolené na moři,“ dodal Klokočník. „Celosvětové ambice ale výzva nemá,“ zdůraznil s úsměvem.

Velikonoční výzva 2021.Zdroj: archiv Domeček Hořovice