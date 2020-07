Nejvíce čapích mláďat je aktuálně zaznamenáno na Příbramsku a na Benešovsku, dále něco málo hlášení přišlo z Mladoboleslavska – a spíš ojediněle pak z Kladenska, Kolínska či Kutnohorska.

Čápi na hnízdě | Foto: Stanislav Chvapil

Ukazuje to pohled do mapy České společnosti ornitologické na internetové adrese birdlife.cz/capi, jež zaznamenává pozorování hnízd nahlášená dobrovolnými spolupracovníky. Takto to v rámci programu „občanské vědy“ funguje již od roku 2014, sdělila Deníku Gabriela Dobruská z ornitologické společnosti.