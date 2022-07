Můžete jednoduše popsat, co to je fotokatalýza?

Je to proces rozkladu látek. Je to polovodičová fyzika, kde se polovodič používá jako pigment. Když na něj dopadne světlo, vytváří na sobě oxidační potenciál, díky němu už při pokojové teplotě dochází k pálení různých organických zplodin. Zapotřebí je světlo, co největší povrcha zdroj zplodin. Když se fotokatalýza poprvé objevila před 30 lety, lidé měli představy, že s tím budou likvidovat ropné skvrny, na to ale tolik síly nemá. Na zlikvidování městských zplodin má ale sil dost, stejně tak na pachy. Nejstarší využití fotokatalýzy představují středové čáry na silnici, ty by v té špíně byly jinak za pár dnů úplně černé.

Zhruba před měsícem jste představili výsledky vašich měření na čištění vzduchuv Praze. Co jste zjistili?

Máme potvrzená měření účinku fotokatalýzy v Legerově ulici. Model byl umístěný na jednom z balkonů, kde je nejšpinavější vzduch v celé Praze, limity tam se překračují až dvacetkrát a dlouhodobě ničí vaše plíce. Nechali jsme si vytisknout 3D model města. (Ve speciálním průhledném reaktoru probíhá fotokatalýza, ošetřená je polovina svislých ploch, pozn. red.) Měřili jsme vzduch na vstupu a na výstupu, experiment probíhal rok, aby pokryl všechna roční období. Fotokatalýza z ovzduší dokáže odstranit až polovinu oxidů dusíku a ozonu. Měření emisí ze vzduchu prováděli výzkumníci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, meteorologové a pracovníci z firmy Advanced Materials-JTJ ve tříletém projektu MPO.

A co výzkumy na domechu silnic?

Před osmi lety jsme na Barrandově natřeli protihlukové bariéry v těsné blízkosti rušné křižovatky, kde denně projede 30 tisíc aut. Po dvou letech byla jejich účinnost skoro pořád stejná, tehdyto měřila Akademie věd,publikovali to v mezinárodním časopise. Oni potvrdili, že se odstraňuje oxid dusnatý a oxid dusičitý, tyto látky patří mezi nejvýznamnější škodliviny, které znečišťují ovzduší v souvislostis automobilovou dopravou.

Důležité je, že jsme to nyní měřili po osmi letech a jsme pořád na 18 procentech účinnosti. Podle výzkumů účinnost klesne za deset let na 10 procent, což je ale stále dostačující. Je to pořád využitelné pro environmentální účely, jak stanovil certifikační program České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu.

Kde jsou ještě v Praze aplikovány tyto nátěry?

V centru například Galerie Mánes, kde je asi tisíc metrů čtverečních, jeden z činžáků na Rašínově nábřeží v sousedství Tančícího domu a další je u Žlutých lázní. Dohromady to z městského ovzduší odstranilo přes tunu zplodin. To je neskutečné číslo. Když se nad tím zamyslíte, jednoduchým nátěrem dosáhnete toho, že problém znečištěného vzduchu ve městě snížíte na polovinu. Nátěry fungují i uvnitř v domech, efektivní jsou na stropě, stačí 30 minut světlaa máte čistý vzduch. I v takových nelidských podmínkách, jako je Legerova ulice, můžete žít v čistém prostředí. Nemusíte také po deseti letech znovu natírat fasádu, odpadne vám zábor chodníku a další náklady. Když to promítnete dál, ušetří se obrovské peníze za léčení respiračních chorob.

Zmínil jste, že fotokatalýza je známá už 30 let. V čem tedy spočívá váš přínos?

V Itálii a Francii se tím čistí vzduch v tunelech, a i když to nasvěcují, jsou s tím problémy. Náš přínos je v tom, že jsme našli anorganické pojivo, které fotokatalýzu nezabije, které oxid titaničitý nerozloží a fotokatalýza může fungovat po mnoho let. Oni jsou proti nám na úrovni 1 či 2 procent. Nechci se chlubit, ale je tak. Teprve naše technologie otevírá dveře ke skutečnému využití fotokatalýzy.

Díky výzkumu vznikl systém, který fotokatalýzu posunul do bodu, kde na základě certifikovaných měřenía tabulek říkáme, jak bude fungovat v konkrétní městské zástavbě a uvnitř v budově.

Můžete popsat, co se během procesu čištění stane s molekulami škodlivin?

Ty molekuly zmizí. Třeba benzoapyren, tam jsou jádra, dvojné vazby, slunce je začne vyzobávat. Oxid titaničitý na povrchu vytváří elektronový deficit a první, co si bere, jsou dvojné vazby, to jde samospádem. Rozbije aromatické jádra, pak si bere elektrony z dalších, tak jak mu to vyhovuje. Až nakonec z té super jedovaté látky vytvoří molekuly oxidu uhličitého a molekuly vody. U chloru vznikne molekula kyseliny chlorovodíkové.

Na likvidaci jednoho kilogramu benzoapyrenu, stačí už plocha okolo 70 tisíc metrů, což je několik paneláků.

Jsou i další přínosy. Odráží to 15 procent tepelné energie zpět do vesmíru. To chceme využít, to je ekologická stopa. Například v Las Vegas se během sedmi let zvýšila teplota o pět stupňů Celsia. To není globálním oteplováním,ale tím, že zastavěli a vyasfaltovali velkou plochu. Touž musíte nějak kompenzovat a město ochladit.

Čištění ale může probíhati jinými metodami. Oxidační efekt je vyšší než na chloru, ozonu a podobných dezinfekčních prostředcích. Je to stoprocentně inertní, nicse z toho neuvolňuje a nezanáší do prostředí žádnou chemii.

Může být fotokatalytický nátěr na jakékoliv barvě?

Jen světlé barvy. Když se podíváme po Rašínově nábřeží, skoro všechny fasády by šly natřít. Na červenou cihlu se dá průhledný nátěr, stejně tak na pískovec. Mně by se osobně líbilo Národní divadlo, je u frekventované ulice a zezadu se neustále zanáší.

Funguje to trochu i jako anti-graffiti, je to hydrofilní, odpuzuje vodu. Lidé si myslí, že když nevidí špínu, tak tam není, a chtějí dům v tmavé barvě, aby ji zakryli.

Co brání této technologiiv masovém rozšíření? Proč se ve znečištěných městech nepoužívá více?

Od prvního použití fotokatalýzy se dlouho nic nedělo. Lidé se jí spíš snažili zabránit. Vznikla totiž chiméra, že vytváří škodlivé OH radikály, což není pravda. Bránily tomu i špatné produkty, to je maximální brzda. Lidé si jimi popálili prsty a nevěřili tomu. Než se vše probojuje, je zapotřebí spousta osvěty. K aplikacím dochází proto až nyní. Když to dnes prezentujeme na mezinárodních konferencích, jsem velmi hrdý. Nemáme žádného nepotopitelného investora, to by se už odvíjelo jinak, ale na to si možná musíme počkat.

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

Nanotechnologiím se věnuje od roku 1997, čerpá ze svých zkušeností z USA.

Pracuje ve společnosti Advanced Materials JTJ.

Zabývá se též chytrými bateriemi HE3DA.