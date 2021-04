Souznění se jeví vskutku dokonale; oba záběry nabízejí pohled přes sklenku s bílým vínem (klidně by však podle fotek mohlo jít například i o jablečný mošt, šťávu z kyselého zelí nebo třeba lák z okurek; věřme ale vínku, jestliže se náklonností právě k němu oba politici netají) na zapnutou televizi s běžícím programem veřejnoprávní ČT1. Jako přes kopírák téma, jako přes kopírák kompozice záběru, skoro jako přes kopírák i prostředí… Plus shodný program na večer i program v televizi.

Příspěvek nezůstal bez ohlasů – a kupodivu se nerozběhla debata o tom, kdo má lepší televizor či mobil s kvalitnějším foťákem, případně na téma vybavení těch části domácnosti, které záběry představují. Opakovaně se objevily pochyby, jestli zrovna sledování pořadu Máte slovo s M. Jílkovou, tentokrát přímého přenosu debaty k návratu dětí do škol, je tím ideálním osvěžením. Třeba uživatel(ka) Bláža píše: „To je týrání duše. Chápu, práce – ale stojí to za to? Obohatí vás to? Pochybuji.“ Naopak k vínku byly ohlasy většinou pozitivní a souhlasné. Přičemž se objevila nejen osobní, ale i politická rovina. Alespoň ve vyjádření uživatele, který si říká OtakarB: „Ten chlast chápu. Vládo, díky.“

Kupka však ve stejném čase oslovil uživatele twitteru s jiným podnětem, kdy komentuje protikoronavirová opatření v době Velikonoc. „Lidi se nesmějí utrhnout ze řetězu, nesmějí na krok přes hranice okresů – ale v pátek zavřít všechny obchody,“ podivuje se „originálnímu receptu na zvládnutí pandemie“. Nepřineslo to podle něj nic jiného než to, že se „opravdu všichni potkali v davu mezi regály pěkně ve čtvrtek“, uvedl Kupka rovněž jako kritik vlády.