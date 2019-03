Většinou se tak stalo poměrně záhy po volbách – v rámci vyjednávání o koalicích a rozdělení postů. O tom, že nové volby se mohou stát vyústěním napětí mezi místními politiky, docela výmluvně svědčí třeba název jednoho z uskupení ucházejících se o přízeň voličů na Kolínsku: A dost! V jedné z obcí na Příbramsku zase mají šest kandidátních listin, z nichž každá obsahuje pouze jediné jméno. I letmý pohled na kandidátky tak dokáže vyprávět příběhy… I když nechybí ani straničtí kandidáti, ve zjevné převaze jdou do voleb kandidáti nezávislí a bez politické příslušnosti.

Krach vyjednávání?

Po volbách se to v některých malých obcích objevuje vcelku pravidelně. Jak zařídit nové volby, jež by s ne příliš velkým odstupem mohly rozdat karty jiným způsobem, je dobře známo: za některou z volebních stran rezignují na mandát zvolení zastupitelé i náhradníci. Občany pak čeká nová cesta k urnám. Jestliže počet zastupitelů poklesne pod pět, je řešení jediné: nové volby. Lidé tak dostanou opakovanou příležitost zvolit si své zástupce – a vybrat sestavu, jež by dokázala ve vedení obce spolupracovat.

To, že se ve všech osmi obcích, kde nyní budou vybírat nové zastupitele, se situace vystříbřila poměrně záhy po říjnových volbách, potvrdila Deníku vedoucí oddělení správních agend krajského úřadu Eva Jůzová. „Od té doby jsme zatím žádný další návrh nedostali, připomněla, že jiné komunální volby než ty sobotní se aktuálně ve středních Čechách nechystají.

Pouze jeden den

Termín nových voleb do zastupitelstev obcí vyhlásil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na 16. březen postupně čtyřmi rozhodnutími, vydávanými mezi 7. listopadem a 7. prosincem. V celé republice se týkají 31 obcí; zmiňovaných osm z nich je ze středních Čech. Volby se podle Jůzové podobají „velkým volbám“ v termínu, kdy se volí všude; včetně toho, že občané dostávají hlasovací lístky domů nejméně tři dny předem. „Odlišnost je však v tom, že se volí pouze jeden den – v sobotu od sedmi do 22 hodin,“ upozornila úřednice.

Nyní rozdíl proti lednu

Aktuálně chystané nové volby v obcích, kde počet zastupitelů poklesl pod pět, se liší od komunálních voleb, ke kterým šli občané pěti středočeských obcí (a v celé republice pak 17) v lednu. V tomto případě se jednalo o takzvané dodatečné volby; uskutečnily se v obcích, jejichž obyvatelé v říjnu nevolili. Neměli koho: původně nebyla podána ani jediná kandidátka. Místo starostů proto v jejich čele dočasně stanuli správci jmenovaní ministrem vnitra. Dodatečně vše klaplo – a tyto obce už zastupitelstva a vedení mají.

Nové volby konané v sobotu 16. března

Obec Kandidátních listin Celkem kandidátů Kněžičky (Nymbursko) 3 21 Konojedy (Praha-východ) 4 34 Modřovice (Příbramsko) 6 6 Narysov (Příbramsko 2 12 Onomyšl (Kutnohorsko) 4 32 Pašinka (Kolínsko) 4 30 Přelíc (Kladensko) 2 11 Trnová (Praha-západ) 3 25

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, www.volby.cz