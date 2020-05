Ve vlaku s hernami je omezené hraní. Kvůli koronaviru

/FOTOGALERIE/ Vyzkoušet si řízení vlaku přímo v jedoucím vlaku? Ano! Taková možnost se dětem nabízí od soboty. Do své již sedmé sezony vyráží oblíbený výletní vlak Cyklohráček, jezdící až do podzimu o víkendových dnech a o svátcích; nejčastěji z Prahy kolem Okoře do Slaného.

Cyklohráček | Foto: České dráhy