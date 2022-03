VIDEO: Jak se nezbláznit z války za humny? Lidem poradil živý stream

/FOTOGALERIE/ Obavy z toho, co nás čeká a co může přijít, ale i pocity nenávisti cloumají veřejností v souvislosti s válečnými událostmi na Ukrajině čelící vpádu ruských vojsk. Ukázal to živý stream na facebooku, v němž na dotazy přihlížejících ve středu večer odpovídali psychologové Národního ústavu pro duševní zdraví (NUDZ) v Klecanech Marek Preiss a Roksana Vintoniv – sama hovořící ukrajinsky; vedle bezchybné češtiny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z livestreamu NUDZ. | Foto: livestream NUDZ

Jestliže téma znělo Jak psychicky ustát válku, lze připomenout doporučení, že není dobré na dění kolem válečných událostí a sledování zpráv z bojišť upínat veškerou svoji pozornost. Udržovat si přehled o vývoji událostí je třeba – není ale důvod sledovat zpravodajství prakticky nepřetržitě, radí Preiss. S tím, že je na místě udržovat si psychickou pohodu. Dál zachovávat zaběhnutý každodenní režim, který lze shrnout do okřídlených slov „po práci legraci“: chodit do zaměstnání, ale věnovat se i svým koníčkům a dalším smysluplným cílům. Zásadní je také nepodléhat extrémním náladám a pocitům, stejně jako zjednodušujícím soudům a zobecňování, což by mohlo někdy vést až k agresi. V té souvislosti Preiss připomněl, že už se setkal s případem z konkrétní školy, který musel být řešen jejím ředitelstvím: ukrajinský student šikanoval ruského spolužáka. Vintoniv připojila zkušenost svého kamaráda z Ruska, který se nyní dokonce bojí jezdit po České republice svým autem, protože má ruskou poznávací značku. „Nemůžeme dávat dohromady režim, který se nám nelíbí, s jednotlivcem, který za to, co se na Ukrajině děje, není zodpovědný. V případě Rusů žijících u nás jsou často postoje přesně opačné: s počínáním prezidenta Vladimira Putina mnozí z nich nesouhlasí a jeho kroky odsuzují. Podle Preissových slov je třeba počínat si, pokud někoho podporuji, tak, abych jinému neubližoval. A na druhou stranu není dobré brát příliš vážně nevhodné reakce okolí; současně je však ani nepodceňovat. V případě problémů vyhledat odborníky Zdravý úsudek a čistou mysl pomůže zachovávat dodržování zásad psychohygieny. Rady, jak na to, NUDZ nabízí na webu opatruj.se a na facebookovém profilu tohoto projektu. Dále doporučuje web ministerstva vnitra nasiukrajinci.cz nebo doporučení, jak o situaci hovořit s dětmi, která ústav připravil společně s ministerstvem školství; brožura připravená pro školy je k dispozici na adrese edu.cz/methodology/prirucka-pro-skoly-ukrajina. Rady psychologa: nesoustředit se na válku a nevyhlížet vděk za pomoc Pokud však člověk cítí, že si není jist, že se dokáže se situací vyrovnávat, psychologové NUDZ radí svěřit se a popovídat si s někým, kdo má podobné zkušenosti – a pokud to nepomůže nebo se taková příležitost nenaskytne, jejich rada zní jednoznačně: vyhledat pomoc odborníků. Není prý důvod ohlížet se na předsudky, že jít ke „cvokaři“ je ostuda nebo snad selhání – pravdou je pravý opak. Nebo v představě, že taková sezení jsou drahá a i přesto špatně dostupná, s dlouhými čekacími lhůtami, nakonec nedělat nic. Pomoc se dá najít prostřednictvím různých organizací, krizových center a linek důvěry, a to akutně prostřednictvím telefonu a bezplatně; dokonce i anonymně. Ve vztahu k uprchlíkům z Ukrajiny je na místě snaha pomoci, poradit, usnadnit jim, aby se zorientovali – ale ne snažit se projevovat svou účast za každou cenu. „Očekávejte širokou škálu emocí, na které budou dominovat smutek, vztek, bezmoc. Respektujte prožívání a přání jednotlivců a nesnažte se je za každou cenu rozmluvit. Dejte jim čas vyrovnat se s prožívaným traumatem,“ řekl Preiss Deníku.