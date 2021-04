/FOTOGALERIE/ Vládou nařízená opatření související se zastavením pandemie koronaviru tvrdě doléhají na soukromé zoologické zahrady. Majitelé již v drtivé míře jedou z finančních rezerv, ale i ty již dochází. I proto sahají k radikálnějším škrtům a odprodávají některá zvířata. V Zooparku Zájezd na Kladensku tak již neuvidíte kočkovité šelmy karakaly. „Situace není dobrá. Jsme na hraně,“ říká k současné kritické situaci Daniel Koleška.

Zoopark Zájezd na Kladensku. | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

Teplé čtvrteční odpoledne vylákalo do přírody, na cyklostezky a do parků celou řadu lidí. Podle nastavených vládních opatření sem mohou. Za normálních okolností by bylo relativně rušno i v Zooparku Zájezd na Kladensku - v březnu už tu mají klasickou sezonu s měsíční návštěvností od osmi do desseti tisíc lidí. Bohužel kromě zvířat a několika ošetřovatelů tu teď nikdo jiný není, respektive ani být nesmí. Venkovní expozice zoologických zahrad musejí být uzavřené.