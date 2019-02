V Rosově mlýně přežijí staří chovatelé ještě rok, za tu dobu místo omládne

Benešov /FOTOGALERIE/ - Chovatelé drobného zvířectva se z Rosova mlýna, místa na okraji Benešova, do konce roku vystěhovat nemusí. K jásání přesto nemají důvod. Výpověď z nájmu, kterou dostali od města na podzim s tím, že musí místo do konce roku uvést do původního stavu, totiž platí dál. Jen se o rok odsouvá.

Rada města totiž vzala původní výpověď z letošního podzimu, zpět. Pod drobnohled radnice se chovatelé, kteří mlýn užívají od roku 1983, dostali po té, co se v lednu změnilo vedení města. „V té době jsme začali zjišťovat, jakým způsobem město v předešlých letech pronajímalo svůj majetek," vysvětlil starosta Benešova Petr Hostek. Při tom radnice zjistila, že chovatelé platí symbolickou jednu korunu. A na místě pak také to, že se v areálu Rosova mlýna nacházejí stavby, které si tam chovatelé postavili pro králíky, husy a slepice, bez řádného povolení. Současně si úředníci také nemohli nevšimnout poškozené střechy mlýna a stop po dlouhodobém zatékání vody. Statik pak potvrdil nevyhnutelné. Objektu hrozí zřícení a zakázal do něj i do vedlejší stavby, kde chovatelé pořádali každoročně podzimní výstavy, vstup. 'Nebyl to úplně ideální krok' Svůj nedávný postup radnice nyní zhodnotila jako radikálnější, než bylo v dané době nutné. „Nebyl to úplně ideální krok," přiznal starosta města. „Aktivit chovatelů si velice vážím," řekl s tím, že nájemní smlouva proto platí dál do jejího řádného ukončení. To se stane v prosinci roku 2017. Dál ale platí nařízení stavebního úřadu o odstranění nepovolených staveb. Chovatelé je musejí zlikvidovat do konce května. Město ale současně rozhodlo, že do opravy mlýna nepůjde a přes sto let starý, kamenný objekt, zbourá. Na jeho místo umístí mobilní klubovnu pro kroužek domu dětí a mládeže. „Oficiálně pak budou povolena chovatelská zařízení na vyvýšeném místě v blízkosti někdejšího Rosova mlýna, tedy mimo zátopové území," dodal starosta. Čtěte také: Veterinární správa varuje chovatele před ptačí chřipkou

Autor: Zdeněk Kellner