V pondělí bude moc větrno, potom zase zima

/FOTOGALERIE/ Čáslavsko, Mělnicko, Mladoboleslavsko a Mnichovohradišťsko. To jsou severní a východní oblasti Středočeského kraje, jejichž obyvatelé by se měli mít nejvíce na pozoru před vichrem. Vyplývá to z nedělní výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, podle níž lze s ničivými poryvy větru počítat v pondělí od odpoledne až do noci.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek