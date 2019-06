Boleslavsko – Před hrozbami spojenými se silnými bouřkami (jež mohou doprovázet i vichr a kroupy), které se v noci na úterý očekávají nejen ve středních Čechách včetně Prahy, ale také v severozápadní a západní části republiky, varoval v neděli Český hydrometeorologický ústav. Výstraha se týká doby od pondělní 18. hodiny do druhé hodiny po půlnoci.

I když by se bouřky měly objevovat ojediněle, jejich následky mohou být vážné: sklepy a níže položená místa zaplavené vodou z přívalů deště, nárazy větru by zase mohly být spojené s lámáním stromů a větví i poškozováním majetku – a také s přerušením dodávek elektřiny. Na pozoru by se měli mít řidiči i chodci; těm může hrozit nejen zásah bleskem, ale i zranění padajícími či poletujícími předměty.