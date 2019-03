Střední Čechy – Přes den vcelku klídek, v noci poměrně rušno. Taková očekávání mohou mít Středočeši v pátek a v sobotu. Alespoň podle výstrahy meteorologů varující před tím, že může pokračovat řádění silného větru.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Ten si má přijít na své po dvě noci, a to ze čtvrtka na pátek i z pátku na sobotu. Skoro to přitom vypadá, jako by vichr měl stanovenou stálou pracovní dobu. V takovém případě by sloužil dvanáctky; od šesti do šesti. Obě upozornění totiž mají stejnou platnost: od 18. hodiny do šesté ranní následujícího dne.