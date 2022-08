Celkově vytáhli rybáři za pomoci hasičů na osm metráků uhynulých ryb. „Společnými silami jsme jako rybáři hospodařící na této vodě ve spolupráci s obcí Libiš a hlavně s SDH Libiš ryby vylovili a vodu okysličovali co to šlo. Bohužel se to v těchto vedrech stává, ale mě jako rybáře to mrzí dvojnásob,“ sdělil Martin Pazdera, který je členem Českého rybářského svazu.

Obrazem: Z Prahy i okolí vyjely ke Hřensku další posily hasičů. Včetně mluvčího

Podle libišských rybářů se jedná o první úhyn za posledních šedesát let, uhynuly převážně dravé ryby. Na fotografiích, které sdíleli libišští hasiči na svém facebooku, jsou vidět hlavně sumci, štiky nebo candáti.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.