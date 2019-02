Střední Čechy - Posez, tedy pomoc seniorů a zdravotně postižením. Tak se jmenuje nový projekt Středočeského kraje, jehož účelem zřízení kontaktních míst, kde by se seniorům a lidem se zdravotním postižením dostávalo pomoci. Záměr projektu schválili středočeští radní, konečné rozhodnutí bude na zastupitelích v září.

Pomoc seniorům. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/picture alliance/Hans Wiedl

Pakliže by zastupitelé dali projektu zelenou, vznikly by taková kontaktní místa po celém regionu. „Bude to místo, kam se budou moci obrátit senioři, zdravotně postižení nebo rodiče zdravotně postižených dětí, kteří se ocitnou v těžké životní situaci a budou potřebovat primárně pomoci či poradit s tím, kde žádat o sociální dávky či o invalidní důchod. Nezbytnou podmínkou úspěchu je spolupráce s obcemi a městy a právě za tímto účelem jsme navrhli založit spolek, který funguje za předem daných podmínek, avšak na dobrovolné bázi,“ informovala radní pro oblast sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO 2011).

Půjde i o volnočasové a kulturní aktivity

Klíčovými aktivitami kontaktního centra budou koordinace a propojování aktivit s ostatními institucemi a partnery zabývajícími se sociálními službami, zajištění informačního servisu o celém systému sociální péče, základní poradenství nebo přístup na internet s možností asistence při jeho využití, včetně využití sponzoringu či kafeterie, tj. využití systému slev od prodejců či výrobců v daném regionu.



„Projekt nemá v žádném případě za cíl nahradit poskytování sociálních služeb, naopak měl by doplnit celý systém sociální péče,“ zdůraznila radní J. Němcová s tím, že pracovníky kontaktních center budou reflektovány i další aktivity zaměřené na zkvalitnění života a příležitostí seniorů a osob se zdravotním postižením. „Zejména půjde o vzdělávací, volnočasové a kulturní aktivity nebo o preventivní programy,“ upřesnila radní.

Pilotní fáze předpokládá vznik prvních tří kontaktních míst

Partnerskými subjekty kontaktních center by měli být smluvní partneři v oblasti právního poradenství, např. Rada seniorů, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Úřad práce, Asociace občanských poraden, Národní rada zdravotně postižených, Sdružení ochrany spotřebitelů, lokální kluby seniorů a pacientské organizace. Činnost kontaktních center by přitom mělo pokrýt vícezdrojové financování.



Závěrem radní Jaroslava Němcová prozradila, že kraj plánuje provést při spuštění nového projektu nejprve jeho pilotní fázi, která předpokládá vznik prvních 3 kontaktních míst. „Následně budou, po vyhodnocení jejich činnosti a provedení případných revizí či korekcí, spuštěna i další kontaktní centra, a to zejména v obcích s rozšířenou působností. Některá města se nám již sama hlásí, jako je například Mladá Boleslav, Benešov.