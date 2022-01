Autobusy jedou, nemocnice léčí, domovy seniorů pečují. Navzdory covidu

Krajský úřad opakovaně upozorňuje, že informace k veřejné dopravě jsou zveřejňovány denně na webu pid.cz, a to vždy od 19 hodin na následující den provozu. Už večer se totiž rýsují plány, jak to bude ráno vypadat. „Zaměstnanci se testují večer po dokončení oběhu,“ uvedl Borecký. S tím, že připravena je i rezerva, aby bylo kým nahradit šoféry, jimž by test vyšel pozitivní ráno. „Zatím to zvládáme – ale pokud ráno onemocní tři sta řidičů, řešení nemáme,“ připouští.

Zatímco některé kraje již v reakci na nástup vysoce nakažlivé mutace omikron ohlásily plošné omezování veřejné dopravy, ve středních Čechách na takový krok zatím nedošlo. Pokud by se tak stalo, hejtmanka Pecková zopakovala, co musí zůstat základem: udržet zejména školní spoje a spoje ve špičkách, jimiž většina lidí cestuje do práce a zpět domů.

Cílem však je zachovat současný rozsah veřejné dopravy, jak jen to půjde, naznačuje vyjádření radního. „Počet cestujících dramaticky nepadá,“ vysvětlil Borecký, čím se současnost (a v podstatné míře to platilo už i pro podzimní vlnu) liší od dřívějška. Zůstaly otevřené školy, kulturní instituce, restaurace – a hodně lidí žije poměrně běžným životem. Přikyvuje i zástupce ředitele pro ekonomiku a smluvní zajištění Integrované dopravy Středočeského kraje Andrej Hoffman: jestliže populace funguje bez omezení, potřebuje standardní rozsah dopravní obslužnosti.